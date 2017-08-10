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6 людей травмувалися в аваріях на Волині

6 людей травмувалися в аваріях на Волині
За минулу добу до поліції Волині надійшло 18 повідомлень про дорожньо-транспортні пригоди, п'ять – з потерпілими. Травми отримали шестеро людей.

Так, у Ковелі внаслідок зіткнення Volkswagen та Chevrolet Aveo травмувався 35-річний місцевий житель, водій одного з транспортних засобів, - інформує ГУНП у Волинській області.

У Луцькому районі поблизу села Сирники, на автодорозі Луцьк-Ковель, Chevrolet Aveo зіткнувся з легковиком ВАЗ, а у Ратнівськму районі Chevrolet Niva врізалася в трактор. Внаслідок ДТП травми отримали двоє волинян, їх госпіталізували.

Цього ж дня, в Луцьку та у Володимирі-Волинському у результаті автопригод постраждало троє пішоходів, їх також госпіталізували.

За усіма фактами ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Досудові розслідування тривають.

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Теги: аварії, травми, Волинь
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