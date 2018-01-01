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Відрізали геніталії і порізали шию: у Бразилії жорстоко вбили футболіста

Відрізали геніталії і порізали шию: у Бразилії жорстоко вбили футболіста
У Бразилії сталося жорстоке вбивство гравця "Сан-Паулу" - Даніеля Корреа Фрейтаса.

Футболіст, який виступав на правах оренди за "Сен-Бенту", був знайдений мертвим у Сан-Жозе-дос-Піньяйс - муніципалітеті Бразилії, - пише ТСН.

За інформацією UOL Esporte, Фрейтасу відрізали член та залишили дуже глибокі порізи в області шиї. "Сан-Паулу" на своїй сторінці в Twitter вже висловив співчуття родичам та друзям загиблого гравця.

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Теги: Бразилія, футболіст, вбивство
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