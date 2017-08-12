Втрачається дорогоцінний час: волинському бійцю збирають гроші на операцію
Сьогодні, 11:16
Учаснику війни, волинянину Сергію Михальчуку, збирають кошти на дороговартісну операцію. Тож наразі зібрали 15 тисяч гривень, а потрібно – понад 100.
Про це написала на своїй сторінці у Facebook волонтер Наталія Попова.
"На сьогодні, на фінальну операцію для Героя АТО Сергія Михальчука з с.Годомичі, Маневицького району Волинської області зібрано всього 15 000 грн. з необхідних 107 217грн.... Сергій в розпачі... Втрачається дорогоцінний час...", - йдеться у дописі.
Як йдеться на сторінці сайту "Всеукраїнський центр волонтерів", чоловіка поранило під Кримським: вибухом ворожої міни Сергію розтрощило ногу. В рамках першого етапу лікування йому відновили скалічену кістку стегна і наростили її на п’ять сантиметрів. І от тепер, коли процес загоєння кістки практично завершено, мова зайшла про повне відновлення ноги.
Тож збирають кошти на рахунок Центру волонтерів "People's Project" проект "Біотех-реабілітація поранених".
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Про це написала на своїй сторінці у Facebook волонтер Наталія Попова.
"На сьогодні, на фінальну операцію для Героя АТО Сергія Михальчука з с.Годомичі, Маневицького району Волинської області зібрано всього 15 000 грн. з необхідних 107 217грн.... Сергій в розпачі... Втрачається дорогоцінний час...", - йдеться у дописі.
Як йдеться на сторінці сайту "Всеукраїнський центр волонтерів", чоловіка поранило під Кримським: вибухом ворожої міни Сергію розтрощило ногу. В рамках першого етапу лікування йому відновили скалічену кістку стегна і наростили її на п’ять сантиметрів. І от тепер, коли процес загоєння кістки практично завершено, мова зайшла про повне відновлення ноги.
Тож збирають кошти на рахунок Центру волонтерів "People's Project" проект "Біотех-реабілітація поранених".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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