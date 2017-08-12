Втрачається дорогоцінний час: волинському бійцю збирають гроші на операцію

Сергію Михальчуку,



Про це написала на своїй сторінці у Facebook волонтер Наталія Попова.



"На сьогодні, на фінальну операцію для Героя АТО Сергія Михальчука з с.Годомичі, Маневицького району Волинської області зібрано всього 15 000 грн. з необхідних 107 217грн.... Сергій в розпачі... Втрачається дорогоцінний час...", - йдеться у дописі.



Як йдеться на сторінці сайту "Всеукраїнський центр волонтерів", чоловіка поранило під Кримським: вибухом ворожої міни Сергію розтрощило ногу. В рамках першого етапу лікування йому відновили скалічену кістку стегна і наростили її на п’ять сантиметрів. І от тепер, коли процес загоєння кістки практично завершено, мова зайшла про повне відновлення ноги.



Тож збирають кошти на рахунок Центру волонтерів "People's Project" проект "Біотех-реабілітація поранених".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учаснику війни, волинянину збирають кошти на дороговартісну операцію . Тож наразі зібрали 15 тисяч гривень, а потрібно – понад 100.Про це написала на своїй сторінці у Facebook волонтер"На сьогодні, на фінальну операцію для Героя АТО Сергія Михальчука з с.Годомичі, Маневицького району Волинської області зібрано всього 15 000 грн. з необхідних 107 217грн.... Сергій в розпачі... Втрачається дорогоцінний час...", - йдеться у дописі.Як йдеться на сторінці сайту "Всеукраїнський центр волонтерів", чоловіка поранило під Кримським: вибухом ворожої міни Сергію розтрощило ногу. В рамках першого етапу лікування йому відновили скалічену кістку стегна і наростили її на п’ять сантиметрів. І от тепер, коли процес загоєння кістки практично завершено, мова зайшла про повне відновлення ноги.Тож збирають кошти на рахунок Центру волонтерів "People's Project" проект "Біотех-реабілітація поранених".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію