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«Руслан, живи!»: організували флешмоб на підтримку онкохворого волинянина. ВІДЕО

«Руслан, живи!»: організували флешмоб на підтримку онкохворого волинянина. ВІДЕО
У мережі Facebook запустили флешмоб на підтримку онкохворого рожищанина Руслана Лотоцького.

«Руслан, живи!», - з такими словами люди звертаються до чоловіка, - пише Район.Рожище.

Таким чином родичі та друзі Руслана не лише намагаються підтримати його морально, але й назбирати кошти на його лікування.

Нагадаємо, що у чоловіка Руслана Лотоцького виявили онкологічне захворювання кишечника, на лікування чоловікові потрібні чималі кошти.

Уже зробили першу операцію у київській клініці. Боротьба зі страшною хворобою триває. Найближчим часом необхідна ще одна операція та підготовка хворого до курсу хіміотерапії. Лікарі дають надію на одужання.

Подружжя виховує двох маленьких діток.

Переказ можна здійснити на карту Приватбанку 4731 2191 0927 4286. (Лотоцька Ніла Миколаївна).



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Теги: допомога, кошти, рак, волинянин
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