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«Риболовля – це класно, якщо ви не провалюєтесь у боброву яму», – волинська журналістка

«Риболовля – це класно, якщо ви не провалюєтесь у боброву яму», – волинська журналістка
Луцька журналістка Марія Вавринюк розповіла, як ходила на риболовлю.

Враженнями вона поділилася на своїй сторінці у Facebook.

Рибалила Марія у своєму рідному селі на Горохівщині.

"Цей ранок розпочався не з офісу, не з пар і навіть не з кави. Моє рідне село, Горохівщина, Волинь. Дев‘ята ранку, рибалка.

Ми ходили на щупака й коропа.

Трохи передісторії. Рибалка з мене ще та. Колись у років 10, я ходила з Ігорем, як то кажуть на рибу. Тоді тато змайстрував мені мою першу дерев‘яну вудку з поплавком - винним корком.

Я навіть витягувала нею плотвички. Бувало по 8-10 штук. Потім я перейшла на вищий рівень і мені купили спінінг. Були часи, одним словом", - пише журналістка.

Тепер через дев‘ять років дівчині знову захотілося порибалити.

"Тільки ми вже не сиділи на одному місці. Пройшли вздовж річки кілометрів 15. Там дуже гарно, особливо зранку, коли є туман. Ми ловили на твістер, блешню й воблер. Улов невеликий - два щупаки, десь 700-800 грам. Вийшла смачна уха. Скажу вам, риболовля - це класно, якщо ви не провалюєтесь у боброву яму як я. Але і це лише додає настрою", - написала дівчина.

«Риболовля – це класно, якщо ви не провалюєтесь у боброву яму», – волинська журналістка
«Риболовля – це класно, якщо ви не провалюєтесь у боброву яму», – волинська журналістка
«Риболовля – це класно, якщо ви не провалюєтесь у боброву яму», – волинська журналістка
«Риболовля – це класно, якщо ви не провалюєтесь у боброву яму», – волинська журналістка
«Риболовля – це класно, якщо ви не провалюєтесь у боброву яму», – волинська журналістка
«Риболовля – це класно, якщо ви не провалюєтесь у боброву яму», – волинська журналістка
«Риболовля – це класно, якщо ви не провалюєтесь у боброву яму», – волинська журналістка
«Риболовля – це класно, якщо ви не провалюєтесь у боброву яму», – волинська журналістка
«Риболовля – це класно, якщо ви не провалюєтесь у боброву яму», – волинська журналістка
«Риболовля – це класно, якщо ви не провалюєтесь у боброву яму», – волинська журналістка
«Риболовля – це класно, якщо ви не провалюєтесь у боброву яму», – волинська журналістка
«Риболовля – це класно, якщо ви не провалюєтесь у боброву яму», – волинська журналістка
«Риболовля – це класно, якщо ви не провалюєтесь у боброву яму», – волинська журналістка
«Риболовля – це класно, якщо ви не провалюєтесь у боброву яму», – волинська журналістка
«Риболовля – це класно, якщо ви не провалюєтесь у боброву яму», – волинська журналістка
«Риболовля – це класно, якщо ви не провалюєтесь у боброву яму», – волинська журналістка
«Риболовля – це класно, якщо ви не провалюєтесь у боброву яму», – волинська журналістка
«Риболовля – це класно, якщо ви не провалюєтесь у боброву яму», – волинська журналістка

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Теги: риба, рибалка
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