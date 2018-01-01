«Риболовля – це класно, якщо ви не провалюєтесь у боброву яму», – волинська журналістка

Луцька журналісткарозповіла, як ходила на риболовлю.Враженнями вона поділилася на своїй сторінці у Facebook.Рибалила Марія у своєму рідному селі на Горохівщині."Цей ранок розпочався не з офісу, не з пар і навіть не з кави. Моє рідне село, Горохівщина, Волинь. Дев‘ята ранку, рибалка.Ми ходили на щупака й коропа.Трохи передісторії. Рибалка з мене ще та. Колись у років 10, я ходила з Ігорем, як то кажуть на рибу. Тоді тато змайстрував мені мою першу дерев‘яну вудку з поплавком - винним корком.Я навіть витягувала нею плотвички. Бувало по 8-10 штук. Потім я перейшла на вищий рівень і мені купили спінінг. Були часи, одним словом", - пише журналістка.Тепер через дев‘ять років дівчині знову захотілося порибалити."Тільки ми вже не сиділи на одному місці. Пройшли вздовж річки кілометрів 15. Там дуже гарно, особливо зранку, коли є туман. Ми ловили на твістер, блешню й воблер. Улов невеликий - два щупаки, десь 700-800 грам. Вийшла смачна уха. Скажу вам, риболовля - це класно, якщо ви не провалюєтесь у боброву яму як я. Але і це лише додає настрою", - написала дівчина.