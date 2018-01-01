У Володимирі можуть вимкнути опалення





Про це стало відомо під час оперативної наради 30-го жовтня, - ипше



Директор Володимир-Волинського теплокомуненерго Сергій Коба повідомив, що всі котельні уже працюють в економному режимі.



В цей же час міський голова Петро Саганюк наголосив, що синоптики прогнозують потепління, і тому варто розглянути можливість того, щоб котельні міста працювали лише в нічний час.



“Говорити про повне призупинення опалювального сезону ще рано. Однак якщо інші міста, такі як Нововолинськ і Ковель, призупинять, то ми теж будемо зупиняти. Скоріше за все, зараз будемо подавати тепло в нічний час, а в день – ні. Середньодобова температура складає 12 градусів, а серед мешканців ніхто не хоче платити більше, ніж потрібно”, – зазначив Саганюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через потепління у Володимир-Волинській міській раді підняли питання можливого призупинення опалювального сезону або ж внесення графіку, коли працюватимуть котельні.Про це стало відомо під час оперативної наради 30-го жовтня, - ипше Буг Директор Володимир-Волинського теплокомуненергоповідомив, що всі котельні уже працюють в економному режимі.В цей же час міський голованаголосив, що синоптики прогнозують потепління, і тому варто розглянути можливість того, щоб котельні міста працювали лише в нічний час.“Говорити про повне призупинення опалювального сезону ще рано. Однак якщо інші міста, такі як Нововолинськ і Ковель, призупинять, то ми теж будемо зупиняти. Скоріше за все, зараз будемо подавати тепло в нічний час, а в день – ні. Середньодобова температура складає 12 градусів, а серед мешканців ніхто не хоче платити більше, ніж потрібно”, – зазначив Саганюк.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію