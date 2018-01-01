вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Володимирі можуть вимкнути опалення

У Володимирі можуть вимкнути опалення
Через потепління у Володимир-Волинській міській раді підняли питання можливого призупинення опалювального сезону або ж внесення графіку, коли працюватимуть котельні.

Про це стало відомо під час оперативної наради 30-го жовтня, - ипше Буг.

Директор Володимир-Волинського теплокомуненерго Сергій Коба повідомив, що всі котельні уже працюють в економному режимі.

В цей же час міський голова Петро Саганюк наголосив, що синоптики прогнозують потепління, і тому варто розглянути можливість того, щоб котельні міста працювали лише в нічний час.

“Говорити про повне призупинення опалювального сезону ще рано. Однак якщо інші міста, такі як Нововолинськ і Ковель, призупинять, то ми теж будемо зупиняти. Скоріше за все, зараз будемо подавати тепло в нічний час, а в день – ні. Середньодобова температура складає 12 градусів, а серед мешканців ніхто не хоче платити більше, ніж потрібно”, – зазначив Саганюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: опалення, тепло
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Адвокати зробили офіційну заяву щодо нападу на Сафулька
Пустовіт роздав щедрі премії своїм заступникам, радникам та посадовцям міськради
Глухий хлопчик з Волині терміново потребує грошей для пересадки кісткового мозку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку на одній з вулиць – каналізація без люка
Сьогодні, 12:05
У Луцьку «чобіток» влетів у джип. ФОТО
Сьогодні, 11:50
У Володимирі можуть вимкнути опалення
Сьогодні, 11:43
«Риболовля – це класно, якщо ви не провалюєтесь у боброву яму», – волинська журналістка
Сьогодні, 11:39
«Руслан, живи!»: організували флешмоб на підтримку онкохворого волинянина. ВІДЕО
Сьогодні, 11:37
Схожі новини
Де у Луцьку ще нема опалення. АДРЕСИ Де у Луцьку ще нема опалення. АДРЕСИ
29 жовтень, 11:00
За борги декількох мешканців від опалення відключили весь луцький будинок За борги декількох мешканців від опалення відключили весь луцький будинок
26 жовтень, 12:29
У Любешівському районі розпочався опалювальний сезон У Любешівському районі розпочався опалювальний сезон
24 жовтень, 16:10
Лідирують садочки: розповіли про увімкнення опалення на Волині Лідирують садочки: розповіли про увімкнення опалення на Волині
24 жовтень, 11:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Рогатий» кредит: Луцьк позичить 5 мільйонів євро на тролейбуси
Сьогодні, 12:25
 0
Загадкові смерті на Чернігівщині: в будинку знайшли повішену жінку біля мертвих дітей
Сьогодні, 12:23
 0
ЖК «Парковий квартал» з висоти пташиного польоту. ВІДЕО*
Сьогодні, 12:14
 0
У Луцьку на одній з вулиць – каналізація без люка
Сьогодні, 12:05
 0
У Луцьку «чобіток» влетів у джип. ФОТО
Сьогодні, 11:50
 0
Медіа
відео
1/8