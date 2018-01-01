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У Луцьку «чобіток» влетів у джип. ФОТО

У Луцьку «чобіток» влетів у джип. ФОТО
У Луцьку на вулиці Шевченка сталася ДТП.

Про це у Facebook-спільноті «АвтоАндони Луцька» написав Володимир Смірнов.

Зазначимо, що зіткнулися Renault Kangoo і джип невідомої марки.

Рух вулицею ускладнений.
У Луцьку «чобіток» влетів у джип. ФОТО
У Луцьку «чобіток» влетів у джип. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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