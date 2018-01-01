У Луцьку «чобіток» влетів у джип. ФОТО





Про це у Facebook-спільноті «АвтоАндони Луцька» написав Володимир Смірнов.



Зазначимо, що зіткнулися Renault Kangoo і джип невідомої марки.



Рух вулицею ускладнений.



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