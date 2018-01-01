У Луцьку «чобіток» влетів у джип. ФОТО
Сьогодні, 11:50
У Луцьку на вулиці Шевченка сталася ДТП.
Про це у Facebook-спільноті «АвтоАндони Луцька» написав Володимир Смірнов.
Зазначимо, що зіткнулися Renault Kangoo і джип невідомої марки.
Рух вулицею ускладнений.
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Про це у Facebook-спільноті «АвтоАндони Луцька» написав Володимир Смірнов.
Зазначимо, що зіткнулися Renault Kangoo і джип невідомої марки.
Рух вулицею ускладнений.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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