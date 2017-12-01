«VIP Тернопіль» везе до Луцька камеді-шоу
Сьогодні, 18:15
"VIP Тернопіль Comedy Шоу" розважатимуть лучан.
5 листопада о 18:00 у Волинському обласному драмтеатрі імені Тараса Шевченка виступить команда ВІП Тернопіль, - повідомили організатори.
«VIP Тернопіль» - неодноразові переможці шоу "Розсміши коміка", півфіналісти 1-го та срібні призери 2-го сезонів «Ліги сміху», переможці Літнього кубку Ліги Сміху 2016 у Юрмалі, актори і автори скетчкому "Країна У" та сіткому "Одного разу під Полтавою".
"Народні улюбленці Танька і Володька чекають зустрічі з вами", - повідомили організатори.
Квитки на концерт можна придбати у касі Драмтеатру.
Телефон для бронювання квитків: (0332) 72-54-60
Організаційний партнер концерту Громадська організація «Volfest».
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5 листопада о 18:00 у Волинському обласному драмтеатрі імені Тараса Шевченка виступить команда ВІП Тернопіль, - повідомили організатори.
«VIP Тернопіль» - неодноразові переможці шоу "Розсміши коміка", півфіналісти 1-го та срібні призери 2-го сезонів «Ліги сміху», переможці Літнього кубку Ліги Сміху 2016 у Юрмалі, актори і автори скетчкому "Країна У" та сіткому "Одного разу під Полтавою".
"Народні улюбленці Танька і Володька чекають зустрічі з вами", - повідомили організатори.
Квитки на концерт можна придбати у касі Драмтеатру.
Телефон для бронювання квитків: (0332) 72-54-60
Організаційний партнер концерту Громадська організація «Volfest».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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