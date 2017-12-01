«VIP Тернопіль» везе до Луцька камеді-шоу





5 листопада о 18:00 у Волинському обласному драмтеатрі імені Тараса Шевченка виступить команда ВІП Тернопіль, - повідомили організатори.



«VIP Тернопіль» - неодноразові переможці шоу "Розсміши коміка", півфіналісти 1-го та срібні призери 2-го сезонів «Ліги сміху», переможці Літнього кубку Ліги Сміху 2016 у Юрмалі, актори і автори скетчкому "Країна У" та сіткому "Одного разу під Полтавою".



"Народні улюбленці Танька і Володька чекають зустрічі з вами", - повідомили організатори.



Квитки на концерт можна придбати у касі Драмтеатру.

Телефон для бронювання квитків: (0332) 72-54-60



Організаційний партнер концерту Громадська організація «Volfest».









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