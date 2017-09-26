У Луцьку на одній з вулиць – каналізація без люка





Про це йдеться на сторінці Департаменту Муніципальної Варти Луцької міської ради у facebook.



"...Колодязь обслуговують спеціалісти ПАТ «Укртелеком». Про відсутність люка їм вже повідомлено. Невдовзі виїдуть на місце та ліквідують аварійну ситуацію", - йдеться у повідомлені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на розі вулиць Заньковецької та Ціолковського муніципали виявили каналізацію, на якій був відсутній люк.Про це йдеться на сторінці Департаменту Муніципальної Варти Луцької міської ради у facebook."...Колодязь обслуговують спеціалісти ПАТ «Укртелеком». Про відсутність люка їм вже повідомлено. Невдовзі виїдуть на місце та ліквідують аварійну ситуацію", - йдеться у повідомлені.

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