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У Луцьку на одній з вулиць – каналізація без люка

У Луцьку на одній з вулиць – каналізація без люка
У Луцьку на розі вулиць Заньковецької та Ціолковського муніципали виявили каналізацію, на якій був відсутній люк.

Про це йдеться на сторінці Департаменту Муніципальної Варти Луцької міської ради у facebook.

"...Колодязь обслуговують спеціалісти ПАТ «Укртелеком». Про відсутність люка їм вже повідомлено. Невдовзі виїдуть на місце та ліквідують аварійну ситуацію", - йдеться у повідомлені.

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Теги: люк, каналізація
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