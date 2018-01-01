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ЖК «Парковий квартал» з висоти пташиного польоту. ВІДЕО*

ЖК «Парковий квартал» з висоти пташиного польоту. ВІДЕО*
У Ковелі активно триває будівництво другої черги Житлового комплексу «Парковий квартал», який зводить Будівельна компанія «Інвестор».

Як розповів виконроб будівництва ЖК «Парковий квартал» Олександр Поліщук, попри погіршення погодних умов, будівництво триває згідно графіку, пише Перший.

«На сьогодні вже повністю змуровано І та ІІ під’їзди, в третьому – завершується будівництво п’ятого поверху, а в четвертому – вже приступили до перекриття четвертого поверху. Думаю, за місяць часу ми завершимо кладку», – зауважив Олександр Поліщук.

За словами виконроба будівництва ЖК «Парковий квартал», осінь видалась теплою, і невеликі дощі не стануть перепоною для зведення нового багатоквартирного будинку.

Другий будинок Житлового комплексу «Парковий квартал» – це 64 просторі квартири, які розташувались у затишному та тихому районі Ковеля на вулиці Глібова.

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Житловий комплекс «Парковий квартал» – це житло, де бездоганна якість будівництва, комфорт, безпека, надійність та екологічність поєднуються із розташуванням майже у центрі міста, однак замість сумного урбаністичного пейзажу власники помешкань милуватимуться зеленою зоною із водоймою.

Серед переваг:

- індивідуальне опалення (котел Bosch)
- власний паркінг
- сучасні вуличні спортивний та дитячий майданчики
- міні-футбольне і баскетбольне поля


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Теги: Інвестор
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