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Загадкові смерті на Чернігівщині: в будинку знайшли повішену жінку біля мертвих дітей

Загадкові смерті на Чернігівщині: в будинку знайшли повішену жінку біля мертвих дітей
В селищі Талалаївка Чернігівської області правоохоронці виявили тіло повішеної жінки поруч з двома її мертвими дітьми.

Тіла знайшли вранці 30 жовтня, - інформує ГУНП у Чернігівській області.

На даний час ознак присутності сторонніх осіб в приміщенні та видимих тілесних ушкоджень на тілі дітей не виявили

Остаточна причина смерті матері та дітей буде встановлена після проведення судово-медичної експертизи.


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Теги: смерть, Чернігівщина
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