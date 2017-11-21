Загадкові смерті на Чернігівщині: в будинку знайшли повішену жінку біля мертвих дітей
Сьогодні, 12:23
В селищі Талалаївка Чернігівської області правоохоронці виявили тіло повішеної жінки поруч з двома її мертвими дітьми.
Тіла знайшли вранці 30 жовтня, - інформує ГУНП у Чернігівській області.
На даний час ознак присутності сторонніх осіб в приміщенні та видимих тілесних ушкоджень на тілі дітей не виявили
Остаточна причина смерті матері та дітей буде встановлена після проведення судово-медичної експертизи.
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Тіла знайшли вранці 30 жовтня, - інформує ГУНП у Чернігівській області.
На даний час ознак присутності сторонніх осіб в приміщенні та видимих тілесних ушкоджень на тілі дітей не виявили
Остаточна причина смерті матері та дітей буде встановлена після проведення судово-медичної експертизи.
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