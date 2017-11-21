Загадкові смерті на Чернігівщині: в будинку знайшли повішену жінку біля мертвих дітей





Тіла знайшли вранці 30 жовтня, - інформує ГУНП у Чернігівській області.



На даний час ознак присутності сторонніх осіб в приміщенні та видимих тілесних ушкоджень на тілі дітей не виявили



Остаточна причина смерті матері та дітей буде встановлена після проведення судово-медичної експертизи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селищі Талалаївка Чернігівської області правоохоронці виявили тіло повішеної жінки поруч з двома її мертвими дітьми.Тіла знайшли вранці 30 жовтня, - інформує ГУНП у Чернігівській області.На даний час ознак присутності сторонніх осіб в приміщенні та видимих тілесних ушкоджень на тілі дітей не виявилиОстаточна причина смерті матері та дітей буде встановлена після проведення судово-медичної експертизи.

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