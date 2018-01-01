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Матір схопила за голови і тримала під водою: подробиці страшного вбивства дітей у Києві. ФОТО 18+

Матір схопила за голови і тримала під водою: подробиці страшного вбивства дітей у Києві. ФОТО 18+
Горе-мати схопила дітей за голови й тримала під водою, поки ті не перестали подавати ознаки життя.

Катерину Бабкіну, яка втопила своїх маленьких дітей в озері на столичних Осокорках, після затримання направили на експертизу в психоневрологічний диспансер ім. Павлова, - з посиланням на "Вести" пише Уніан.

А тіла Ані й Данила водолази знайшли у неділю, 28 жовтня, – вони так і залишалися у воді. Джерело "Вестей" в поліції розповіло, як саме жінка топила своїх дітей.

"У п'ятницю (26 жовтня – Ред.) близько 09:30 вона вийшла з дітьми на прогулянку. Казала, що ідея вбити дітей вже приходила їй в голову після розлучення з чоловіком. Але втопити їх в озері вона начебто вирішила вже під час прогулянки. Хоча вранці того ж дня вона зателефонувала в дитсадок, де працювала вихователькою і куди ходили її діти, й повідомила, що вся сім'я захворіла. Там це ні в кого не викликало підозр", - зазначило джерело.

Потім, продовжило воно, жінка повела дітей до піцерії неподалік, там купила "Фанту".

"Потім запропонувала піти скупатися. Ну, як скупатися – це було щось на зразок гри. Вони всі разом підійшли до озера, жінка зайшла у воду першою, дітей тримала за руки, і вони пішли за нею. Коли стало достатньо глибоко, схопила їх за голови і тримала під водою, поки ті не перестали подавати ознаки життя. Вона повністю віддавала собі звіт, що робить і до яких наслідків це призведе", - розповіло джерело ЗМІ.

Нагадаємо, матері двох малолітніх дітей, тіла яких вранці 28 жовтня виявили в озері Срібний кіл біля станції метро Осокорки в Дарницькому районі Києва, оголосили підозру у навмисному вбивстві.

Матір схопила за голови і тримала під водою: подробиці страшного вбивства дітей у Києві. ФОТО 18+


Матір схопила за голови і тримала під водою: подробиці страшного вбивства дітей у Києві. ФОТО 18+

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Теги: смерть, діти, Київ
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