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У Володимирі можуть закрити КП «Полігон»

У Володимирі можуть закрити КП «Полігон»
Директор Володимир-Волинського комунального підприємства Олександр Козичко 30-го жовтня повідомив, що діяльність «Полігону» на межі зупинки. Причиною цього є зростання цін на пальне.

Про це керівник підприємства повідомив на щовівторковій оперативній нараді керівників структурних управлінь Володимир-Волинської міської ради, - пише Буг.

«Ми вже вибираємо все пальне, що можемо. Ще трохи так пробудемо і змушені будемо зупинити роботу. Сьогодні соляра по 32…» – заявив Козичко.

Міський голова Петро Саганюк пізніше, під час брифінгу зі ЗМІ пояснив, що на початку року підприємство «Полігон» заклало тариф на дизельне пальне близько 20 гривень, але після різкого зростання ціни опинилося в скрутному становищі.

«Вони зараз заправляються під чесне слово. Буде засідання бюджетної комісії, де розглянуть питання, щоб допомогти підприємству. Їм необхідно зараз виділити близько 190 тисяч гривень. На засіданні сесії 9-го листопада, сподіваюся, депутатський корпус підтримає це рішення», – прокоментував мер Володимира-Волинського.

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Теги: пальне, ціни, Полігон, Володимир
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