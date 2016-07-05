У Володимирі можуть закрити КП «Полігон»





Про це керівник підприємства повідомив на щовівторковій оперативній нараді керівників структурних управлінь Володимир-Волинської міської ради, - пише



«Ми вже вибираємо все пальне, що можемо. Ще трохи так пробудемо і змушені будемо зупинити роботу. Сьогодні соляра по 32…» – заявив Козичко.



Міський голова Петро Саганюк пізніше, під час брифінгу зі ЗМІ пояснив, що на початку року підприємство «Полігон» заклало тариф на дизельне пальне близько 20 гривень, але після різкого зростання ціни опинилося в скрутному становищі.



«Вони зараз заправляються під чесне слово. Буде засідання бюджетної комісії, де розглянуть питання, щоб допомогти підприємству. Їм необхідно зараз виділити близько 190 тисяч гривень. На засіданні сесії 9-го листопада, сподіваюся, депутатський корпус підтримає це рішення», – прокоментував мер Володимира-Волинського.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Директор Володимир-Волинського комунального підприємства Олександр Козичко 30-го жовтня повідомив, що діяльність «Полігону» на межі зупинки. Причиною цього є зростання цін на пальне.Про це керівник підприємства повідомив на щовівторковій оперативній нараді керівників структурних управлінь Володимир-Волинської міської ради, - пише Буг «Ми вже вибираємо все пальне, що можемо. Ще трохи так пробудемо і змушені будемо зупинити роботу. Сьогодні соляра по 32…» – заявив Козичко.Міський головапізніше, під час брифінгу зі ЗМІ пояснив, що на початку року підприємство «Полігон» заклало тариф на дизельне пальне близько 20 гривень, але після різкого зростання ціни опинилося в скрутному становищі.«Вони зараз заправляються під чесне слово. Буде засідання бюджетної комісії, де розглянуть питання, щоб допомогти підприємству. Їм необхідно зараз виділити близько 190 тисяч гривень. На засіданні сесії 9-го листопада, сподіваюся, депутатський корпус підтримає це рішення», – прокоментував мер Володимира-Волинського.

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