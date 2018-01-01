Півзахисник «Волині» – у символічній збірній туру Першої Ліги
Сьогодні, 13:36
Півзахисник луцької «Волині» Младен Бартулович увійшов в 11-ку найкращих гравців 15 туру Першої Ліги сезону 2018/2019.
Рейтинг опублікувало видання SportArena.
Нагадаємо, «Волинь» обіграла «Гірник-Спорт» з рахунком 5:3. Младен Бартулович забив другий м'яч «волинян».
Зазначають, що з кожним туром досвідчений хорватський новачок «Волині» грає все впевненіше.
«Гірник-Спорт» так і не знайшов протидії атакувальному квартету лучан у складі Кожанова, Яковлєва, Бартуловича та Козьбана, до того ж, успішні заміни лише посилювали гру.
Бартулович вивів вперед лучан у дуже важливий момент, замкнувши передачу Хаґназарі, а також міг ще замикати м’ячі від Сімініна та Козьбана.
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Рейтинг опублікувало видання SportArena.
Нагадаємо, «Волинь» обіграла «Гірник-Спорт» з рахунком 5:3. Младен Бартулович забив другий м'яч «волинян».
Зазначають, що з кожним туром досвідчений хорватський новачок «Волині» грає все впевненіше.
«Гірник-Спорт» так і не знайшов протидії атакувальному квартету лучан у складі Кожанова, Яковлєва, Бартуловича та Козьбана, до того ж, успішні заміни лише посилювали гру.
Бартулович вивів вперед лучан у дуже важливий момент, замкнувши передачу Хаґназарі, а також міг ще замикати м’ячі від Сімініна та Козьбана.
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