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Півзахисник «Волині» – у символічній збірній туру Першої Ліги

Півзахисник «Волині» – у символічній збірній туру Першої Ліги
Півзахисник луцької «Волині» Младен Бартулович увійшов в 11-ку найкращих гравців 15 туру Першої Ліги сезону 2018/2019.

Рейтинг опублікувало видання SportArena.

Нагадаємо, «Волинь» обіграла «Гірник-Спорт» з рахунком 5:3. Младен Бартулович забив другий м'яч «волинян».

Зазначають, що з кожним туром досвідчений хорватський новачок «Волині» грає все впевненіше.

«Гірник-Спорт» так і не знайшов протидії атакувальному квартету лучан у складі Кожанова, Яковлєва, Бартуловича та Козьбана, до того ж, успішні заміни лише посилювали гру.

Бартулович вивів вперед лучан у дуже важливий момент, замкнувши передачу Хаґназарі, а також міг ще замикати м’ячі від Сімініна та Козьбана.
Півзахисник «Волині» – у символічній збірній туру Першої Ліги

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Теги: Волинь, спорт, футбол, Младен Бартулович
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