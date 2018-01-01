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Дні польського кіно у кінотеатрі «Premier City»*

Дні польського кіно у кінотеатрі «Premier City»*
Не пропустіть останні дні польського кіно у кінотеатрі «Premier City», що у ТРЦ «ПортCity»!

30 жовтня

Фільм «Птахи співають у Кіґалі Польща»

Сеанс: 19:20

Жанр: суспільна драма

Клодін Мугамбіра, за походженням тутсі, є дочкою відомого руандійського орнітолога. Після різанини, в якій вбили батька Клодін, Анна Келлер – польська орнітолог, яка досліджувала разом з ним грифів в Руанді впродовж багатьох років – допомагає дівчині втекти до Польщі.

31 жовтня

Фільм «Найкращий»

Сеанс: 19:20

Жанр: спортивний, біографічна драма

Головним героєм фільму «Найкращий» є спортсмен, яким захоплюється світ, який при цьому в Польщі досі залишається практично невідомим. Це захоплива, сповнена убивчих зусиль, видовищних падінь і незвичайної сили історія, на яку авторів надихнуло життя Єжи Гурського, людини, котра подолала біг смерті та встановила світовий рекорд на чемпіонаті світу з тріатлону, здобувши титул чемпіона на дистанції Double Ironman.

Ми обираємо для Вас найкраще!
Дні польського кіно у кінотеатрі «Premier City»*

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Теги: ПортCity
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