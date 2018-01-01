Дні польського кіно у кінотеатрі «Premier City»*
Сьогодні, 14:28
Не пропустіть останні дні польського кіно у кінотеатрі «Premier City», що у ТРЦ «ПортCity»!
30 жовтня
Фільм «Птахи співають у Кіґалі Польща»
Сеанс: 19:20
Жанр: суспільна драма
Клодін Мугамбіра, за походженням тутсі, є дочкою відомого руандійського орнітолога. Після різанини, в якій вбили батька Клодін, Анна Келлер – польська орнітолог, яка досліджувала разом з ним грифів в Руанді впродовж багатьох років – допомагає дівчині втекти до Польщі.
31 жовтня
Фільм «Найкращий»
Сеанс: 19:20
Жанр: спортивний, біографічна драма
Головним героєм фільму «Найкращий» є спортсмен, яким захоплюється світ, який при цьому в Польщі досі залишається практично невідомим. Це захоплива, сповнена убивчих зусиль, видовищних падінь і незвичайної сили історія, на яку авторів надихнуло життя Єжи Гурського, людини, котра подолала біг смерті та встановила світовий рекорд на чемпіонаті світу з тріатлону, здобувши титул чемпіона на дистанції Double Ironman.
Ми обираємо для Вас найкраще!
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30 жовтня
Фільм «Птахи співають у Кіґалі Польща»
Сеанс: 19:20
Жанр: суспільна драма
Клодін Мугамбіра, за походженням тутсі, є дочкою відомого руандійського орнітолога. Після різанини, в якій вбили батька Клодін, Анна Келлер – польська орнітолог, яка досліджувала разом з ним грифів в Руанді впродовж багатьох років – допомагає дівчині втекти до Польщі.
31 жовтня
Фільм «Найкращий»
Сеанс: 19:20
Жанр: спортивний, біографічна драма
Головним героєм фільму «Найкращий» є спортсмен, яким захоплюється світ, який при цьому в Польщі досі залишається практично невідомим. Це захоплива, сповнена убивчих зусиль, видовищних падінь і незвичайної сили історія, на яку авторів надихнуло життя Єжи Гурського, людини, котра подолала біг смерті та встановила світовий рекорд на чемпіонаті світу з тріатлону, здобувши титул чемпіона на дистанції Double Ironman.
Ми обираємо для Вас найкраще!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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