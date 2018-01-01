Не пропустіть останні дні польського кіно у кінотеатрі «Premier City», що у ТРЦ «ПортCity»!30 жовтняСеанс: 19:20Жанр: суспільна драмаКлодін Мугамбіра, за походженням тутсі, є дочкою відомого руандійського орнітолога. Після різанини, в якій вбили батька Клодін, Анна Келлер – польська орнітолог, яка досліджувала разом з ним грифів в Руанді впродовж багатьох років – допомагає дівчині втекти до Польщі.31 жовтняСеанс: 19:20Жанр: спортивний, біографічна драмаГоловним героєм фільму «Найкращий» є спортсмен, яким захоплюється світ, який при цьому в Польщі досі залишається практично невідомим. Це захоплива, сповнена убивчих зусиль, видовищних падінь і незвичайної сили історія, на яку авторів надихнуло життя Єжи Гурського, людини, котра подолала біг смерті та встановила світовий рекорд на чемпіонаті світу з тріатлону, здобувши титул чемпіона на дистанції Double Ironman.Ми обираємо для Вас найкраще!