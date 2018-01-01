Екс-міліціонер із Волині очолив Київську ОДА

Петро Порошенко призначив Олександра Терещука головою Київської обласної державної адміністрації.



Про це йдеться на офіційному сайті Президента України.



"Призначити Терещука Олександра Дмитровича головою Київської обласної державної адміністрації з 30 жовтня 2018 року з оплатою праці відповідно до законодавства", - йдеться у повідомленні.



Як відомо, Олександр Терещук очолював УМВС Волині під час Революції Гідності. Тоді міліція активно розпочинала кримінальне переслідування євромайданівців.

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