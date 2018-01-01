Екс-міліціонер із Волині очолив Київську ОДА
Сьогодні, 14:07
Президент Петро Порошенко призначив Олександра Терещука головою Київської обласної державної адміністрації.
Про це йдеться на офіційному сайті Президента України.
"Призначити Терещука Олександра Дмитровича головою Київської обласної державної адміністрації з 30 жовтня 2018 року з оплатою праці відповідно до законодавства", - йдеться у повідомленні.
Як відомо, Олександр Терещук очолював УМВС Волині під час Революції Гідності. Тоді міліція активно розпочинала кримінальне переслідування євромайданівців.
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Про це йдеться на офіційному сайті Президента України.
"Призначити Терещука Олександра Дмитровича головою Київської обласної державної адміністрації з 30 жовтня 2018 року з оплатою праці відповідно до законодавства", - йдеться у повідомленні.
Як відомо, Олександр Терещук очолював УМВС Волині під час Революції Гідності. Тоді міліція активно розпочинала кримінальне переслідування євромайданівців.
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Коментарі 1
Гузь з Данильчуком зробили?)))
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