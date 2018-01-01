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ПриватБанк пропонує волинянам автомобілі в кредит на вигідних умовах*

ПриватБанк пропонує волинянам автомобілі в кредит на вигідних умовах*
Відтепер термін кредитування нових автівок збільшено до семи років.

Клієнти ПриватБанку мають змогу придбати автомобілі на вигідних умовах. Нині діють партнерські умови з автосалонами Nissan, Toyota, Renault, Citroёn, Peugeot. Залежно від розміру авансу, відсоткова ставка за кредитом становить від 0,01 %. Мінімальний розмір першого внеску - 10 % від суми кредиту.

До того ж, ПриватБанк збільшив термін кредитування усіх нових автомобілів до 7 років.

«Процес отримання кредиту дуже простий. Кредитне рішення приймається за лічені хвилини, і фінансова установа бере на себе оформлення всіх необхідних документів і залагодження формальностей. Уже за кілька годин щасливий власник отримує ключі та техпаспорт і може їхати додому на своєму новенькому авто», - пояснив керівник напрямку «Споживче кредитування» Північно-Західного регіонального управління ПриватБанку Олександр Мамчич.

Фахівці ПриватБанку нададуть клієнтам вичерпну консультацію з приводу умов кредитування та усіх формальностей. За роз’ясненнями можна звернутися до будь-якого відділення ПриватБанку на Волині або ж за телефонами (095) 200 32 89; (067) 715 19 40 (Ігор Хоровець).

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Теги: ПриватБанк
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