На шоу «Модель XL» волинянка роздягнеться перед фотографом. ФОТО





Сьогодні о 21:45 у новому випуску революційного проекту "Модель XL" шість учасниць, серед яких і волинянка Катерина Ващук, повинні будуть пройти чотири випробування для того, щоб потрапити до фіналу та отримати головний приз – фотосесію в Парижі та обкладинку глянцевого журналу Elle, - пише



Переможниця також стане обличчям нової колекції весна-літо 2019 A.Tan plus.



Після кожного змагання одна із дівчат буде вимушена покинути проект за рішенням суддів та запрошених експертів.



Під час першого випробування учасницям потрібно буде забути про всі свої комплекси та взяти участь у фотосесії "ню", щоб отримати головний приз конкурсу – стати обличчям лінійки парфумів української співачки Наталки Карпи.



Зірка разом із Андре Таном буде оцінювати результат роботи дівчат та визначить переможницю, яка отримає контракт із брендом ароматів співачки Natalka by Karpa.



Ще одним змаганням півфіналу стане "дефіле нон-стоп", під час якого пишним красуням доведеться за обмежений час продемонструвати на ескалаторі, що рухається, п’ятдесят модних образів від популярних дизайнерів. Умови конкурсу суддя проекту Тетяна Мацкевич максимально наблизила до реальних показів, щоб дівчата змогли відчути себе професійними моделями.



За обмежений час не всі дівчата встигатимуть повністю перевдягатись, демонструючи все нові модні образи, що не на жарт розлютить популярну модель.



Під час наступного випробування пишним красуням доведеться знятись у фотосесії із різноманітними небезпечними тваринами: отруйною жабою, хамелеоном, змією та павуком-птахоїдом.



Кожній із учасниць потрібно буде здолати свої страхи, щоб впоратися із завданням під наглядом прискіпливого судді проекту Богдана Юсипчука, який побачивши розгубленість однієї з учасниць, вирішить допомогти їй, незважаючи на власні фобії.



Заключним конкурсом тижня стане випробування, що продемонструє грацію та пластику дівчат, які необхідні кожній моделі з пишними формами.



Конкурсанткам доведеться станцювати танго, танець кохання, разом із переможцем минулого сезону "Танців з зірками" Ігорем Кузьменком. Під час тренувань деякі дівчата забудуть про завдання від суддів та змагатимуться за увагу танцівника, що позначиться на фінальному результаті.



Також на дівчат очікує приємний сюрприз від Тетяни Мацкевич, Андре Тана та Богдана Юсипчука. У залі під час виступу будуть сидіти їхні найдорожчі люди – рідні та друзі, які приїхали підтримати пишних красунь перед фінальним тижнем проекту.



Кому із дівчат вдасться здолати усі чотири кроки до фіналу, не схибивши жодного разу, та пройти до фіналу проекту "Модель XL", щоб позмагатися за квиток у модельну кар’єру, глядачі дізнаються вже сьогодні о 21:45 на телеканалі "1+1".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У новому випуску шість учасниць пройдуть чотири випробування.Сьогодні о 21:45 у новому випуску революційного проекту "Модель XL" шість учасниць, серед яких і волинянка, повинні будуть пройти чотири випробування для того, щоб потрапити до фіналу та отримати головний приз – фотосесію в Парижі та обкладинку глянцевого журналу Elle, - пише ТСН Переможниця також стане обличчям нової колекції весна-літо 2019 A.Tan plus.Після кожного змагання одна із дівчат буде вимушена покинути проект за рішенням суддів та запрошених експертів.Під час першого випробування учасницям потрібно буде забути про всі свої комплекси та взяти участь у фотосесії "ню", щоб отримати головний приз конкурсу – стати обличчям лінійки парфумів української співачкиЗірка разом ізбуде оцінювати результат роботи дівчат та визначить переможницю, яка отримає контракт із брендом ароматів співачки Natalka by Karpa.Ще одним змаганням півфіналу стане "дефіле нон-стоп", під час якого пишним красуням доведеться за обмежений час продемонструвати на ескалаторі, що рухається, п’ятдесят модних образів від популярних дизайнерів. Умови конкурсу суддя проектумаксимально наблизила до реальних показів, щоб дівчата змогли відчути себе професійними моделями.За обмежений час не всі дівчата встигатимуть повністю перевдягатись, демонструючи все нові модні образи, що не на жарт розлютить популярну модель.Під час наступного випробування пишним красуням доведеться знятись у фотосесії із різноманітними небезпечними тваринами: отруйною жабою, хамелеоном, змією та павуком-птахоїдом.Кожній із учасниць потрібно буде здолати свої страхи, щоб впоратися із завданням під наглядом прискіпливого судді проекту, який побачивши розгубленість однієї з учасниць, вирішить допомогти їй, незважаючи на власні фобії.Заключним конкурсом тижня стане випробування, що продемонструє грацію та пластику дівчат, які необхідні кожній моделі з пишними формами.Конкурсанткам доведеться станцювати танго, танець кохання, разом із переможцем минулого сезону "Танців з зірками". Під час тренувань деякі дівчата забудуть про завдання від суддів та змагатимуться за увагу танцівника, що позначиться на фінальному результаті.Також на дівчат очікує приємний сюрприз від Тетяни Мацкевич, Андре Тана та Богдана Юсипчука. У залі під час виступу будуть сидіти їхні найдорожчі люди – рідні та друзі, які приїхали підтримати пишних красунь перед фінальним тижнем проекту.Кому із дівчат вдасться здолати усі чотири кроки до фіналу, не схибивши жодного разу, та пройти до фіналу проекту "Модель XL", щоб позмагатися за квиток у модельну кар’єру, глядачі дізнаються вже сьогодні о 21:45 на телеканалі "1+1".

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