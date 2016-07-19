У Нововолинську страйкують шахтарі. ФОТО





Акції протесту відбулись у вівторок, 30-го жовтня, - пише



Головні вимоги шахтарів: виплатити заборгованість по заробітній платі з липня по вересень та передбачити кошти на фінансування будівництва копальні в держбюджеті-2019.



Нагадаємо, колектив шахти №10 18-го жовтня мітингував під стінами Верховної Ради.



Більше ста працівників копальні вирушили пішки до Нововолинської міської ради. Колектив називає свою акцію протесту “попереджувальною” і зазначає, якщо їх не почують, то вони будуть змушені йти до Києва.



На даний момент заборгованість по заробітній платі сягає більше 5-ти мільйонів гривень. Це за липень, серпень, вересень місяць і вже підходить кінця жовтень.



На 2018 рік у держбюджеті було закладено лише 10 мільйонів гривень, потім ще 15 дофінансували після чергових протестних акцій колективу. Та на сьогодні від Міністерства фінансів навіть не надійшли всі кошти. Як повідомляє керівник ДП “Передпускова дирекція шахти №10” Григорій Бар, – це 2 мільйони гривень.



На 2019 рік в державному бюджет передбачили лише 25 мільйонів. Та цього не вистачить навіть на підтримку життєдіяльності копальні та виплату заробітної плати.



Колектив у відчаї, адже постійно змушений “вибивати” гроші та чекати на “подачки”. З 25-го жовтня частина працівників почали писати заяви на звільнення. Щодня по 5 заяв отримує директор копальні. Серед них і прохідники, і працівники апарату управління.



Шахта №10 будується майже 30 років і з року в рік повторюється той самий сценарій. З огляду на ситуацію, вводити в експлуатацію копальну і далі не збираються.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Колектив шахти №10 «Нововолинська» страйкує. Тож працівники копальні вирушили пішою ходою до Нововолинської міської ради.Акції протесту відбулись у вівторок, 30-го жовтня, - пише Буг Головні вимоги шахтарів: виплатити заборгованість по заробітній платі з липня по вересень та передбачити кошти на фінансування будівництва копальні в держбюджеті-2019.Нагадаємо, колектив шахти №10 18-го жовтня мітингував під стінами Верховної Ради.Більше ста працівників копальні вирушили пішки до Нововолинської міської ради. Колектив називає свою акцію протесту “попереджувальною” і зазначає, якщо їх не почують, то вони будуть змушені йти до Києва.На даний момент заборгованість по заробітній платі сягає більше 5-ти мільйонів гривень. Це за липень, серпень, вересень місяць і вже підходить кінця жовтень.На 2018 рік у держбюджеті було закладено лише 10 мільйонів гривень, потім ще 15 дофінансували після чергових протестних акцій колективу. Та на сьогодні від Міністерства фінансів навіть не надійшли всі кошти. Як повідомляє керівник ДП “Передпускова дирекція шахти №10” Григорій Бар, – це 2 мільйони гривень.На 2019 рік в державному бюджет передбачили лише 25 мільйонів. Та цього не вистачить навіть на підтримку життєдіяльності копальні та виплату заробітної плати.Колектив у відчаї, адже постійно змушений “вибивати” гроші та чекати на “подачки”. З 25-го жовтня частина працівників почали писати заяви на звільнення. Щодня по 5 заяв отримує директор копальні. Серед них і прохідники, і працівники апарату управління.Шахта №10 будується майже 30 років і з року в рік повторюється той самий сценарій. З огляду на ситуацію, вводити в експлуатацію копальну і далі не збираються.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію