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У Луцьку військових-строковиків звільнили в запас. ФОТО

У Луцьку військових-строковиків звільнили в запас. ФОТО
У Луцьку звільнили військовослужбовців, що відслужили встановлені терміни.

30 жовтня у військовій частині 1141 Національної гвардії України звільнили в запас військовослужбовців строкової служби, які відслужили встановлений термін, - повідомили у військовій частині 1141 Національної гвардії України м. Луцьк.

З цієї нагоди командир військової частини підполковник Василь Гуртовський зазначив: «Дякую вам за сумлінне виконання своїх обов’язків. Нехай все, чому ви навчилися під час служби стане вам у нагоді під час мирного життя!».

Командир частини особисто нагородив грамотами кожного військовослужбовця.

"А військовослужбовці подякували командуванню частини за батьківську турботу та знання, які вони отримали під час служби у Національній гвардії України", - йдеться у повідомленні.

У Луцьку військових-строковиків звільнили в запас. ФОТО
У Луцьку військових-строковиків звільнили в запас. ФОТО
У Луцьку військових-строковиків звільнили в запас. ФОТО
У Луцьку військових-строковиків звільнили в запас. ФОТО
У Луцьку військових-строковиків звільнили в запас. ФОТО
У Луцьку військових-строковиків звільнили в запас. ФОТО
У Луцьку військових-строковиків звільнили в запас. ФОТО
У Луцьку військових-строковиків звільнили в запас. ФОТО
У Луцьку військових-строковиків звільнили в запас. ФОТО
У Луцьку військових-строковиків звільнили в запас. ФОТО

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Теги: армія, строкова служба, військові
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