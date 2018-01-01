У Луцьку військових-строковиків звільнили в запас. ФОТО
Сьогодні, 18:46
У Луцьку звільнили військовослужбовців, що відслужили встановлені терміни.
30 жовтня у військовій частині 1141 Національної гвардії України звільнили в запас військовослужбовців строкової служби, які відслужили встановлений термін, - повідомили у військовій частині 1141 Національної гвардії України м. Луцьк.
З цієї нагоди командир військової частини підполковник Василь Гуртовський зазначив: «Дякую вам за сумлінне виконання своїх обов’язків. Нехай все, чому ви навчилися під час служби стане вам у нагоді під час мирного життя!».
Командир частини особисто нагородив грамотами кожного військовослужбовця.
"А військовослужбовці подякували командуванню частини за батьківську турботу та знання, які вони отримали під час служби у Національній гвардії України", - йдеться у повідомленні.
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30 жовтня у військовій частині 1141 Національної гвардії України звільнили в запас військовослужбовців строкової служби, які відслужили встановлений термін, - повідомили у військовій частині 1141 Національної гвардії України м. Луцьк.
З цієї нагоди командир військової частини підполковник Василь Гуртовський зазначив: «Дякую вам за сумлінне виконання своїх обов’язків. Нехай все, чому ви навчилися під час служби стане вам у нагоді під час мирного життя!».
Командир частини особисто нагородив грамотами кожного військовослужбовця.
"А військовослужбовці подякували командуванню частини за батьківську турботу та знання, які вони отримали під час служби у Національній гвардії України", - йдеться у повідомленні.
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