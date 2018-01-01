У Луцьку військових-строковиків звільнили в запас. ФОТО

У Луцьку звільнили військовослужбовців, що відслужили встановлені терміни.30 жовтня у військовій частині 1141 Національної гвардії України звільнили в запас військовослужбовців строкової служби, які відслужили встановлений термін, - повідомили у військовій частині 1141 Національної гвардії України м. Луцьк.З цієї нагоди командир військової частини підполковникзазначив: «Дякую вам за сумлінне виконання своїх обов’язків. Нехай все, чому ви навчилися під час служби стане вам у нагоді під час мирного життя!».Командир частини особисто нагородив грамотами кожного військовослужбовця."А військовослужбовці подякували командуванню частини за батьківську турботу та знання, які вони отримали під час служби у Національній гвардії України", - йдеться у повідомленні.