Де на Волині та у Луцьку не буде світла 31 жовтня





Володимир-Волинський район



1. 10:00 - 14:00

Міська ветеринарна лікарня, районна ветеринарна лікарня, кіоск ФОП Поліщук, гаражний кооператив „Привокзальний” м. Володимир.-Волинський.: вул. Кобзарська, Марусі Богуславки, Митіна

с. Островок: вул. Шкільна 71-117, 82-100,



2. 09:00 - 17:00

м. Володимир.-Волинський.: вул. Ю.Опільського, Завокзальна, Кн.. Олега 54-60, 65-81



Іваничівський район



1

10:00 – 16:00

с.Космівка



Ковельський район



1.9:00-17:00 СТзОВ "Облапське",

ПАТ "Волиньгаз"-КСС с. Облапи,

ПАТ "Укртрансгаз"-КСС с. Облапи с. Облапи.



Локачинський район



1. 09:00-17:00

с.Колпитів частково



Луцький район



1. 10:00 – 16:00

смт. Торчин: ПП "ЕКСПРЕССТОР" (Магазин "Наш Край")



Любомльський та Шацький райони



1. 09:00-17:00

с. Бережці



2 ПЛ 04кВ КТП171

09:00-18:00

с. Мельники



місто Нововолинськ



1. 09:00-17:00

м.Нововолинськ

вул.Панасівська

вул.Луцька, 10, 25



Рожищенський район



1. 9:00-17:00

м.Рожище ГРП, торговий кіоск

смт.Дубище магазини, КНС, пожежна частина, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку, АТС

с.Топільне водозабір м.Рожище вул. Кольцова, Лермонтова, Чайковського, Промислова, Дорошенка, Макаренка, Набережна

смт.Дубище вул.Селянська, Зелена, Грушевського,

2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-322 9:00-17:00 с.Навіз магазин, магазин-бар, ГРП. с.Навіз вул. Журавлина, Нагірна, Молодіжна, Першотравнева..

3 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-407 9:00-17:00 м.Рожище магазини, торговий павільйон, перукарня, кіоск м.Рожище вул. Макаренка, Шилокадзе, Промислова, Лермонтова

4 Л43-04 9:00-17:00 с.Сокіл (повністю).

с.Навіз (повністю).

с.Сокіл (повністю).

с.Навіз (повністю)..

5 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-385 9:00-17:00 с.Раймісто ФАП, церква, магазин, торговий кіоск, ферма. с.Раймісто вул. Зелена, Квітнева, Травнева.

6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-174 9:00-17:00 с.Підгірне ДКУ, столярний цех







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 31 жовтня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 10:00 - 14:00Міська ветеринарна лікарня, районна ветеринарна лікарня, кіоск ФОП Поліщук, гаражний кооператив „Привокзальний” м. Володимир.-Волинський.: вул. Кобзарська, Марусі Богуславки, Митінас. Островок: вул. Шкільна 71-117, 82-100,2. 09:00 - 17:00м. Володимир.-Волинський.: вул. Ю.Опільського, Завокзальна, Кн.. Олега 54-60, 65-8110:00 – 16:00с.Космівка1.9:00-17:00 СТзОВ "Облапське",ПАТ "Волиньгаз"-КСС с. Облапи,ПАТ "Укртрансгаз"-КСС с. Облапи с. Облапи.1. 09:00-17:00с.Колпитів частково1. 10:00 – 16:00смт. Торчин: ПП "ЕКСПРЕССТОР" (Магазин "Наш Край")1. 09:00-17:00с. Бережці2 ПЛ 04кВ КТП17109:00-18:00с. Мельники1. 09:00-17:00м.Нововолинськвул.Панасівськавул.Луцька, 10, 251. 9:00-17:00м.Рожище ГРП, торговий кіосксмт.Дубище магазини, КНС, пожежна частина, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку, АТСс.Топільне водозабір м.Рожище вул. Кольцова, Лермонтова, Чайковського, Промислова, Дорошенка, Макаренка, Набережнасмт.Дубище вул.Селянська, Зелена, Грушевського,2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-322 9:00-17:00 с.Навіз магазин, магазин-бар, ГРП. с.Навіз вул. Журавлина, Нагірна, Молодіжна, Першотравнева..3 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-407 9:00-17:00 м.Рожище магазини, торговий павільйон, перукарня, кіоск м.Рожище вул. Макаренка, Шилокадзе, Промислова, Лермонтова4 Л43-04 9:00-17:00 с.Сокіл (повністю).с.Навіз (повністю).с.Сокіл (повністю).с.Навіз (повністю)..5 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-385 9:00-17:00 с.Раймісто ФАП, церква, магазин, торговий кіоск, ферма. с.Раймісто вул. Зелена, Квітнева, Травнева.6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-174 9:00-17:00 с.Підгірне ДКУ, столярний цех

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