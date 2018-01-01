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Де на Волині та у Луцьку не буде світла 31 жовтня

Де на Волині та у Луцьку не буде світла 31 жовтня
На Волині 31 жовтня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.

Володимир-Волинський район

1. 10:00 - 14:00
Міська ветеринарна лікарня, районна ветеринарна лікарня, кіоск ФОП Поліщук, гаражний кооператив „Привокзальний” м. Володимир.-Волинський.: вул. Кобзарська, Марусі Богуславки, Митіна
с. Островок: вул. Шкільна 71-117, 82-100,

2. 09:00 - 17:00
м. Володимир.-Волинський.: вул. Ю.Опільського, Завокзальна, Кн.. Олега 54-60, 65-81

Іваничівський район

1
10:00 – 16:00
с.Космівка

Ковельський район

1.9:00-17:00 СТзОВ "Облапське",
ПАТ "Волиньгаз"-КСС с. Облапи,
ПАТ "Укртрансгаз"-КСС с. Облапи с. Облапи.

Локачинський район

1. 09:00-17:00
с.Колпитів частково

Луцький район

1. 10:00 – 16:00
смт. Торчин: ПП "ЕКСПРЕССТОР" (Магазин "Наш Край")

Любомльський та Шацький райони

1. 09:00-17:00
с. Бережці

2 ПЛ 04кВ КТП171
09:00-18:00
с. Мельники

місто Нововолинськ

1. 09:00-17:00
м.Нововолинськ
вул.Панасівська
вул.Луцька, 10, 25

Рожищенський район

1. 9:00-17:00
м.Рожище ГРП, торговий кіоск
смт.Дубище магазини, КНС, пожежна частина, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку, АТС
с.Топільне водозабір м.Рожище вул. Кольцова, Лермонтова, Чайковського, Промислова, Дорошенка, Макаренка, Набережна
смт.Дубище вул.Селянська, Зелена, Грушевського,
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-322 9:00-17:00 с.Навіз магазин, магазин-бар, ГРП. с.Навіз вул. Журавлина, Нагірна, Молодіжна, Першотравнева..
3 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-407 9:00-17:00 м.Рожище магазини, торговий павільйон, перукарня, кіоск м.Рожище вул. Макаренка, Шилокадзе, Промислова, Лермонтова
4 Л43-04 9:00-17:00 с.Сокіл (повністю).
с.Навіз (повністю).
с.Сокіл (повністю).
с.Навіз (повністю)..
5 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-385 9:00-17:00 с.Раймісто ФАП, церква, магазин, торговий кіоск, ферма. с.Раймісто вул. Зелена, Квітнева, Травнева.
6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-174 9:00-17:00 с.Підгірне ДКУ, столярний цех



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Теги: відключення, світло
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