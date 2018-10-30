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На Волині п'яна жінка відгамселила кавалера

На Волині п'яна жінка відгамселила кавалера
У Володимирі-Волинському після пиятики жінка побилася зі співмешканцем.

29 жовтня до Володимир-Волинського відділу поліції надійшло повідомлення про нанесення тілесних ушкоджень, - пише Володимир Медіа.

Так, після розпиття спиртних напоїв 41-річна володимирчанка Марія накинулася із кулаками на свого 47-річного співмешканця.

Внаслідок чого чоловіка довелося госпіталізувати до хірургічного відділенння ТМО.

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Теги: бійка, алкоголь, Волинь
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