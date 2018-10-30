На Волині п'яна жінка відгамселила кавалера
Сьогодні, 15:12
У Володимирі-Волинському після пиятики жінка побилася зі співмешканцем.
29 жовтня до Володимир-Волинського відділу поліції надійшло повідомлення про нанесення тілесних ушкоджень, - пише Володимир Медіа.
Так, після розпиття спиртних напоїв 41-річна володимирчанка Марія накинулася із кулаками на свого 47-річного співмешканця.
Внаслідок чого чоловіка довелося госпіталізувати до хірургічного відділенння ТМО.
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29 жовтня до Володимир-Волинського відділу поліції надійшло повідомлення про нанесення тілесних ушкоджень, - пише Володимир Медіа.
Так, після розпиття спиртних напоїв 41-річна володимирчанка Марія накинулася із кулаками на свого 47-річного співмешканця.
Внаслідок чого чоловіка довелося госпіталізувати до хірургічного відділенння ТМО.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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