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Вибух у консульстві Польщі в Луцьку: судять підозрюваних

Вибух у консульстві Польщі в Луцьку: судять підозрюваних
У Печерському районному суді Києва розпочався розгляд справи стосовно учасників організованого злочинного угруповання, підозрюваних у скоєнні низки ксенофобських, зокрема, антисемітських злочинів.

На думку слідства, злочинці скоїли у 2016 – 2017 рр. понад два десятки провокацій з метою розпалювання міжнаціональної ворожнечі в Україні та дискредитації країни на зовнішньополітичній арені. Серед них - вибух у Генконсульстві Польщі у Луцьку в липні 2017 року, - повідомляють "Євреї Євразії", - передає "Уніан".

Перед судом постали Дмитро Чернодубравский і Сергій Бахчеван - передбачуваний замовник й один із передбачуваних виконавців провокацій. Двоє інших передбачуваних виконавців, затриманих восени 2017 року, Борис Мущенко та Богдан Шевченко, сховалися від слідства з-під домашнього арешту й оголошені в розшук. Національна поліція передала справу в суд 2 серпня. 18 жовтня суд продовжив підозрюваним термін утримання під вартою як запобіжний захід до 15 грудня.

Усього у справі фігурує 27 епізодів. Слідство припускає, що злочинці, зокрема, осквернили синагоги в Чернівцях (19 листопада 2016 р.); осквернили могилу рабі Нахмана в Умані (21 грудня 2016 р.); осквернили меморіал жертвам масового знищення етнічних поляків і євреїв у Гуті Пеняцькій Бродівського району Львівської області (9 січня і 12 березня 2017 р.); осквернили «польську» частину меморіалу жертв тоталітаризму в заповідному комплексі «Биківнянські могили» (25 січня 2017 р.); осквернили польський цвинтар у селищі Підкамінь Бродівського району Львівської області (12 березня 2017 р.); кинули вибуховий пристрій біля посольства Литви в Києві (24 квітня 2017 р.); підірвали гранату під офісом Організації українських націоналістів (20 травня 2017 р.); привели в дію вибуховий пристрій біля офісу партії «Національний корпус» в Оболонському районі Києва на вулиці Зої Гайдай (22 травня 2017 р.); кинули гранату в посольство США (8 червня 2017 р.); нанесли антисемітські графіті на кілька єврейських об'єктів і спробували підпалити синагогу у Львові (30 червня 2017 р.); кинули вибуховий пристрій в консульство Польщі в Луцьку (10 липня 2017 р.); кинули гранату на вулиці Грушевського в Києві (24 серпня 2017 р.); спочатку осквернили, потім намагалися підірвати пам'ятник учасника бойових дій у Києві на вул. Л. Курбаса (24 серпня 2017 р.); кинули гранату в Умані, поранивши паломників (21 вересня 2017 р.); намагалися здійснити підрив пам'ятного знаку на Верецькому перевалі, встановленого на честь 1100-річчя переходу угорських племен через Карпати; та ін.

Максимальне покарання, передбачене інкримінованими передбачуваним злочинцям статтями кримінального кодексу – 15 років позбавлення волі.

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Теги: Генконсульство Польщі, вибух, Луцьк
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