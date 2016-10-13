Комунальники «спалили» волинянина-нечупару за чеками і квитанціями

У Рожищі встановили більш, ніж достатньо контейнерів для збору сміття. Проте, деякі люди викидають непотріб у парки, підкидають сусідам, вивозять на об’їзну міста.Так, 29 жовтня, під час чергового рейду вулицями міста задля виявлення стихійних сміттєзвалищ, виявили шість «свіжовикинутих» мішків сміття по вулиці Мостовій (об'їзна дорога), - йдеться на сайті Рожищенської міської ради.Особу, яка його викинула вдалося встановили, коли в купі мотлоху знайшли чеки та інші квитанції. Тож, недобросовісного мешканця міста притягнули до відповідальності: він сплатив витрати по прибиранню сміття, а також оплатив послугу з визення. Надалі зобов'язувався підтримувати чистоту міста.