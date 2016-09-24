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У Луцьку привітали працівників соціальної сфери

У Луцьку привітали працівників соціальної сфери
Працівників соціальної сфери Волині привітали з професійним святом.

Щорічно у першу неділю листопада в Україні своє професійне свято відзначають люди, на яких покладена відповідальна робота із соціального захисту та соціальної підтримки населення, - повідомили у відділі інформаційної політики облдержадміністрації.

Зокрема 30 жовтня у Палаці культури міста Луцька вітали працівників соціальної сфери Волині. До урочистого дійства долучився голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко.

Оформлення та надання пенсій, встановлення пільг та субсидій, допомога учасникам бойових дій та ветеранам АТО – це лише незначний перелік послуг, які надають соціальні працівники.

Тож, за словами губернатора, їх щоденна та кропітка робота є надзвичайно важливою.

Між іншим, команда соціальних працівників області налічує близько 5 тисяч осіб. Щодня вони допомагають тисячам людей, адже більше третини населення краю потребують соціальної допомоги.

"Ви – справжні професіонали своєї справи, які знаходяться найближче до людей та готові завжди прийти на допомогу. Тож хочу побажати Вам натхнення та бадьорості духу, яка так необхідна для роботи. Аби ті зусилля, які Ви щодня вкладаєте, поверталися Вам сторицею. Щиро хочу, аби у Ваших сім’ях був затишок і щоб ми разом звеличали нашу державу. Прошу в Господа Бога, аби ви були натхненними та гордими за Волинь та Україну. Слава Україні! Героям Слава!" – сказав Олександр Ілліч під час вітального слова.

Опісля – відбулося нагородження найкращих працівників соціальної сфери області.

Отож, за сумлінну працю, високопрофесійне виконання службових обов’язків, вагомий особистий внесок у реалізацію державної соціальної політики та з нагоди професійного свята – Дня працівника соціальної сфери нагородили Почесною грамотою обласної державної адміністрації найкращих представників професії.

У Луцьку привітали працівників соціальної сфери
У Луцьку привітали працівників соціальної сфери
У Луцьку привітали працівників соціальної сфери
У Луцьку привітали працівників соціальної сфери
У Луцьку привітали працівників соціальної сфери
У Луцьку привітали працівників соціальної сфери
У Луцьку привітали працівників соціальної сфери
У Луцьку привітали працівників соціальної сфери
У Луцьку привітали працівників соціальної сфери
У Луцьку привітали працівників соціальної сфери
У Луцьку привітали працівників соціальної сфери
У Луцьку привітали працівників соціальної сфери
У Луцьку привітали працівників соціальної сфери
У Луцьку привітали працівників соціальної сфери
У Луцьку привітали працівників соціальної сфери
У Луцьку привітали працівників соціальної сфери
У Луцьку привітали працівників соціальної сфери
У Луцьку привітали працівників соціальної сфери
У Луцьку привітали працівників соціальної сфери
У Луцьку привітали працівників соціальної сфери

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Теги: Олександр Савченко, свято, привітання
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