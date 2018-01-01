Підлітки до смерті побили безхатька
Сьогодні, 15:47
У Білій Церкві троє неповнолітніх побили до смерті 50-річного безхатька.
Про це повідомляє прес-служба поліції Київщини, передає ТСН.
Майже о третій ночі 15-ти та 16-річний юнаки біля парку відпочинку у напівзруйнованій споруді побачили безхатченка, який облаштував там собі нічліг. Парубки по черзі з особливою жорстокістю били 50-річного чоловіка руками і ногами, потім цеглою. Насамкінець забрали дріб’язок – милостиню за день, та зникли. За деякий час чоловік помер.
В іншому злочині брали участь 16-річний та старший з цієї групи товариш – у Білій Церкві вони напали на 25-річного хлопця, який біля будинку зустрічався з дівчиною – подарував їй букет квітів, при цьому тримав в руках Macbook. Підлітки побили хлопця та відібрали гаджет, а також квіти. Саме після цього злочину неповнолітніх затримали.
16-річного затриманого підозрюють також в угонах автівок у Білій Церкві та пограбуванні 50-річного чоловіка, в якого відібрав телефон та золотий ланцюжок з хрестиком.
За кожним фактом вчинення неповнолітніми злочинів поліція відкрила кримінальні провадження. Суд обрав відносно кожного запобіжний захід: двоє старших – під домашнім арештом, 15-річного відпустили одразу після слухання.
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Про це повідомляє прес-служба поліції Київщини, передає ТСН.
Майже о третій ночі 15-ти та 16-річний юнаки біля парку відпочинку у напівзруйнованій споруді побачили безхатченка, який облаштував там собі нічліг. Парубки по черзі з особливою жорстокістю били 50-річного чоловіка руками і ногами, потім цеглою. Насамкінець забрали дріб’язок – милостиню за день, та зникли. За деякий час чоловік помер.
В іншому злочині брали участь 16-річний та старший з цієї групи товариш – у Білій Церкві вони напали на 25-річного хлопця, який біля будинку зустрічався з дівчиною – подарував їй букет квітів, при цьому тримав в руках Macbook. Підлітки побили хлопця та відібрали гаджет, а також квіти. Саме після цього злочину неповнолітніх затримали.
16-річного затриманого підозрюють також в угонах автівок у Білій Церкві та пограбуванні 50-річного чоловіка, в якого відібрав телефон та золотий ланцюжок з хрестиком.
За кожним фактом вчинення неповнолітніми злочинів поліція відкрила кримінальні провадження. Суд обрав відносно кожного запобіжний захід: двоє старших – під домашнім арештом, 15-річного відпустили одразу після слухання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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