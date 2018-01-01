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Підлітки до смерті побили безхатька

Підлітки до смерті побили безхатька
У Білій Церкві троє неповнолітніх побили до смерті 50-річного безхатька.

Про це повідомляє прес-служба поліції Київщини, передає ТСН.

Майже о третій ночі 15-ти та 16-річний юнаки біля парку відпочинку у напівзруйнованій споруді побачили безхатченка, який облаштував там собі нічліг. Парубки по черзі з особливою жорстокістю били 50-річного чоловіка руками і ногами, потім цеглою. Насамкінець забрали дріб’язок – милостиню за день, та зникли. За деякий час чоловік помер.

В іншому злочині брали участь 16-річний та старший з цієї групи товариш – у Білій Церкві вони напали на 25-річного хлопця, який біля будинку зустрічався з дівчиною – подарував їй букет квітів, при цьому тримав в руках Macbook. Підлітки побили хлопця та відібрали гаджет, а також квіти. Саме після цього злочину неповнолітніх затримали.

16-річного затриманого підозрюють також в угонах автівок у Білій Церкві та пограбуванні 50-річного чоловіка, в якого відібрав телефон та золотий ланцюжок з хрестиком.

За кожним фактом вчинення неповнолітніми злочинів поліція відкрила кримінальні провадження. Суд обрав відносно кожного запобіжний захід: двоє старших – під домашнім арештом, 15-річного відпустили одразу після слухання.

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Теги: бійка, смерть, Біла Церква
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