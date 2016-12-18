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Бивні мамонта, картини і монети: у Любомлі діє виставка контрабандних раритетів

Бивні мамонта, картини і монети: у Любомлі діє виставка контрабандних раритетів
У Любомльському краєзнавчому музеї триває виставка контрабандних раритетів. Їх передали в установу з різних митниць, після того як затримали в якості контрабанди.

Про це розповів директор Любомльського краєзнавчого музею Юрій Фініковський, - пише газета Волинь-нова.

Остання передана партія – 1,5 тисячі експонатів. колекційні монети з Волинської, Рівненської та Чернівецької митниць, марки та інші раритети.

Серед екпонатів виставки "Врятовані старожитності" – монети, нагороди, старовинні годинники, самовари, картини та інші старожитності.

Привертає увагу уламок мамонтового бивня. Контрабандисти пофарбували його жовтою фарбою, аби легше було замаскувати. Проте це не допомогло вивезти знахідку за кордон. Мамонтові бивні видобувають на безмежних просторах російської тундри, де панує вічна мерзлота, а потім везуть для продажу на Захід. Власне тому бивень розпиляли на шматки.
Бивні мамонта, картини і монети: у Любомлі діє виставка контрабандних раритетів
Бивні мамонта, картини і монети: у Любомлі діє виставка контрабандних раритетів
Бивні мамонта, картини і монети: у Любомлі діє виставка контрабандних раритетів
Бивні мамонта, картини і монети: у Любомлі діє виставка контрабандних раритетів
Бивні мамонта, картини і монети: у Любомлі діє виставка контрабандних раритетів
Бивні мамонта, картини і монети: у Любомлі діє виставка контрабандних раритетів

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Теги: старожитності, Любомль, музей
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