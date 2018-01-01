На Волині фермер незаконно зайняв землю, яку засіяв соняшником
Сьогодні, 16:35
На Волині вимагають повернути державі самовільно зайняту підприємством земельної ділянки вартістю 12 млн. грн.
Про це інформує прес-служба прокуратури Волині.
Відтак, зазначається, що у Камінь-Каширському районі земельну ділянку площею понад 17 га товариство засіяло соняшником.
Визнаючи факт самовільного зайняття ділянки, підприємство не відшкодувало понад 23 тис. грн. шкоди, завданої державі її використанням, та не звільнило землі.
Керівника товариства притягнуто до адміністративної відповідальності за самовільне зайняття земельної ділянки (адміністративне правопорушення, передбачене ст. 53-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та накладено на нього стягнення у виді штрафу.
Прокурори ж у суді вимагатимуть відшкодування підприємством шкоди, завданої внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки, та повернення землі державі.
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Про це інформує прес-служба прокуратури Волині.
Відтак, зазначається, що у Камінь-Каширському районі земельну ділянку площею понад 17 га товариство засіяло соняшником.
Визнаючи факт самовільного зайняття ділянки, підприємство не відшкодувало понад 23 тис. грн. шкоди, завданої державі її використанням, та не звільнило землі.
Керівника товариства притягнуто до адміністративної відповідальності за самовільне зайняття земельної ділянки (адміністративне правопорушення, передбачене ст. 53-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та накладено на нього стягнення у виді штрафу.
Прокурори ж у суді вимагатимуть відшкодування підприємством шкоди, завданої внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки, та повернення землі державі.
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