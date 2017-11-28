На Волині лісівники облаштували дві автобусні зупинки. ФОТО
Сьогодні, 19:12
Волинські лісівники облаштували дві автобусні зупинки – обабіч дороги Любешів-Дольськ та біля сіл Проходи й Підкормілля.
Про це пише «Нове життя».
Зупинки зроблені повністю з дерева та мають приємний естетичний вигляд. Працювали над їхнім створенням працівники ДП СЛАП «Любешівагроліс».
Його директор Віктор Симонович зазначив, що у подальших планах - встановлення аналогічної автобусної зупинки в Любешові неподалік перехрестя на с. В’язівне, аби дітям за будь-якої погоди було комфортно чекати шкільний автобус.
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Про це пише «Нове життя».
Зупинки зроблені повністю з дерева та мають приємний естетичний вигляд. Працювали над їхнім створенням працівники ДП СЛАП «Любешівагроліс».
Його директор Віктор Симонович зазначив, що у подальших планах - встановлення аналогічної автобусної зупинки в Любешові неподалік перехрестя на с. В’язівне, аби дітям за будь-якої погоди було комфортно чекати шкільний автобус.
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Коментарі 1
Нужник або собача буда ! Ні естетики, ні практичності. Ще й поставили з порушенням Правил експлуатації автомобільних доріг !
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