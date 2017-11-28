вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині лісівники облаштували дві автобусні зупинки. ФОТО

На Волині лісівники облаштували дві автобусні зупинки. ФОТО
Волинські лісівники облаштували дві автобусні зупинки – обабіч дороги Любешів-Дольськ та біля сіл Проходи й Підкормілля.

Про це пише «Нове життя».

Зупинки зроблені повністю з дерева та мають приємний естетичний вигляд. Працювали над їхнім створенням працівники ДП СЛАП «Любешівагроліс».

Його директор Віктор Симонович зазначив, що у подальших планах - встановлення аналогічної автобусної зупинки в Любешові неподалік перехрестя на с. В’язівне, аби дітям за будь-якої погоди було комфортно чекати шкільний автобус.

На Волині лісівники облаштували дві автобусні зупинки. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: лісівники, Волинь, зупинка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Нужник або собача буда ! Ні естетики, ні практичності. Ще й поставили з порушенням Правил експлуатації автомобільних доріг !
Відповісти
Вибір редактора
Вибух у консульстві Польщі в Луцьку: судять підозрюваних
Адвокати зробили офіційну заяву щодо нападу на Сафулька
Пустовіт роздав щедрі премії своїм заступникам, радникам та посадовцям міськради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку привітали працівників соціальної сфери
Сьогодні, 19:32
Старожили розказали про походження назв волинських міст
Сьогодні, 19:19
На Волині лісівники облаштували дві автобусні зупинки. ФОТО
Сьогодні, 19:12
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 31 жовтня
Сьогодні, 19:00
У Луцьку військових-строковиків звільнили в запас. ФОТО
Сьогодні, 18:46
Схожі новини
На Волині лісівники облаштували зупинки на міжнародній трасі На Волині лісівники облаштували зупинки на міжнародній трасі
28 листопад, 2017, 09:35
Волинським школярам показали, як вирощують ліс. ФОТО Волинським школярам показали, як вирощують ліс. ФОТО
23 жовтень, 02:43
Волинські рекреаційні пункти за вихідні відвідали тисячі відпочивальників. ФОТО Волинські рекреаційні пункти за вихідні відвідали тисячі відпочивальників. ФОТО
16 жовтень, 15:14
«Засіємо жолудем 16 гектарів»: волинські лісівники розпочали сіяти дуби. ФОТО «Засіємо жолудем 16 гектарів»: волинські лісівники розпочали сіяти дуби. ФОТО
11 жовтень, 18:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У село на Волині привезли мощі святих. ФОТО
Сьогодні, 19:43
 0
У Луцьку привітали працівників соціальної сфери
Сьогодні, 19:32
 0
Старожили розказали про походження назв волинських міст
Сьогодні, 19:19
 0
На Волині лісівники облаштували дві автобусні зупинки. ФОТО
Сьогодні, 19:12
 0
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 31 жовтня
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8