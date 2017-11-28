На Волині лісівники облаштували дві автобусні зупинки. ФОТО





Про це пише



Зупинки зроблені повністю з дерева та мають приємний естетичний вигляд. Працювали над їхнім створенням працівники ДП СЛАП «Любешівагроліс».



Його директор Віктор Симонович зазначив, що у подальших планах - встановлення аналогічної автобусної зупинки в Любешові неподалік перехрестя на с. В’язівне, аби дітям за будь-якої погоди було комфортно чекати шкільний автобус.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські лісівники облаштували дві автобусні зупинки – обабіч дороги Любешів-Дольськ та біля сіл Проходи й Підкормілля.Про це пише «Нове життя ».Зупинки зроблені повністю з дерева та мають приємний естетичний вигляд. Працювали над їхнім створенням працівники ДП СЛАП «Любешівагроліс».Його директорзазначив, що у подальших планах - встановлення аналогічної автобусної зупинки в Любешові неподалік перехрестя на с. В’язівне, аби дітям за будь-якої погоди було комфортно чекати шкільний автобус.

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