Луцькому храму подарували ікони з Афону. ФОТО
Сьогодні, 16:39
З благословення митрополита Луцького і Волинського Михаїла настоятель парафії Іова Почаївського, що у Луцьку, священик Олександр Вронський у складі паломницької групи поїхав до святинь Греції.
Про це повідомили у прес-службі Волинської єпархії Київського Патріархату.
З гори Афон священик привіз копії чудотворної Ватопедської ікони «Відрада» («Утішення») та пояса Пресвятої Богородиці, а парафіянин Олександр Кравченко – ікону Пантелеймона Цілителя. Їх вони подарували церкві.
28 жовтня у храмі Іова Почаївського парафіяни зустрічали ці святині. Прибули також настоятель луцького Хрестовоздвиженського братського монастиря ігумен Никодим (Смілий) із братією. Хресною ходою учасники відправи обійшли навколо церкви.
Довідково:
«Відрада, або Утішення» – так іменується одна з найшанованіших ікон Божої Матері на Афонській горі. Її ще називають Ватопедською, оскільки знаходиться цей образ у Ватопедському монастирі. На іконі Богоматір зображена повернутою обличчям до правого плеча. Згідно з переданням, у 807 році Пресвята Діва звернула Своє обличчя до ігумена монастиря, який стояв на молитві біля святої ікони. Богородиця попередила його про намір розбійників пограбувати монастир. Ігумен вжив запобіжних заходів, і обитель була збережена. День вшанування ікони – 3 лютого.
Світлини з архіву священика Олександра Вронського.
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Про це повідомили у прес-службі Волинської єпархії Київського Патріархату.
З гори Афон священик привіз копії чудотворної Ватопедської ікони «Відрада» («Утішення») та пояса Пресвятої Богородиці, а парафіянин Олександр Кравченко – ікону Пантелеймона Цілителя. Їх вони подарували церкві.
28 жовтня у храмі Іова Почаївського парафіяни зустрічали ці святині. Прибули також настоятель луцького Хрестовоздвиженського братського монастиря ігумен Никодим (Смілий) із братією. Хресною ходою учасники відправи обійшли навколо церкви.
Довідково:
«Відрада, або Утішення» – так іменується одна з найшанованіших ікон Божої Матері на Афонській горі. Її ще називають Ватопедською, оскільки знаходиться цей образ у Ватопедському монастирі. На іконі Богоматір зображена повернутою обличчям до правого плеча. Згідно з переданням, у 807 році Пресвята Діва звернула Своє обличчя до ігумена монастиря, який стояв на молитві біля святої ікони. Богородиця попередила його про намір розбійників пограбувати монастир. Ігумен вжив запобіжних заходів, і обитель була збережена. День вшанування ікони – 3 лютого.
Світлини з архіву священика Олександра Вронського.
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