Луцькому храму подарували ікони з Афону. ФОТО

Михаїла настоятель парафії Іова Почаївського, що у Луцьку, священик Олександр Вронський у складі паломницької групи поїхав до святинь Греції.



Про це повідомили у прес-службі Волинської єпархії Київського Патріархату.



З гори Афон священик привіз копії чудотворної Ватопедської ікони «Відрада» («Утішення») та пояса Пресвятої Богородиці, а парафіянин Олександр Кравченко – ікону Пантелеймона Цілителя. Їх вони подарували церкві.



28 жовтня у храмі Іова Почаївського парафіяни зустрічали ці святині. Прибули також настоятель луцького Хрестовоздвиженського братського монастиря ігумен Никодим (Смілий) із братією. Хресною ходою учасники відправи обійшли навколо церкви.



Довідково:



«Відрада, або Утішення» – так іменується одна з найшанованіших ікон Божої Матері на Афонській горі. Її ще називають Ватопедською, оскільки знаходиться цей образ у Ватопедському монастирі. На іконі Богоматір зображена повернутою обличчям до правого плеча. Згідно з переданням, у 807 році Пресвята Діва звернула Своє обличчя до ігумена монастиря, який стояв на молитві біля святої ікони. Богородиця попередила його про намір розбійників пограбувати монастир. Ігумен вжив запобіжних заходів, і обитель була збережена. День вшанування ікони – 3 лютого.



Світлини з архіву священика Олександра Вронського.





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