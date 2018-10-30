У місті на Волині пенсіонерка хотіла вкрасти штани з ярмарку





Про це пише



Зазначимо, що він проходить у Володимир-Волинському районному будинку культури.



Працівниця ярмарку наздогнала на вулиці жінку пенсійного віку і з криками почала вимагати від неї повернути одяг. Жінка не надто пручалася і з її сумки продавець дістала спортивні штани.



Пенсіонерка швидко зникла на території ринку, а обурена продавець повернула штани в торговий зал. Поліцію викликати не стали.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському зловили пенсіонерку, яка вкрала штани на ярмарку-розпродажі.Про це пише ВолиньUA Зазначимо, що він проходить у Володимир-Волинському районному будинку культури.Працівниця ярмарку наздогнала на вулиці жінку пенсійного віку і з криками почала вимагати від неї повернути одяг. Жінка не надто пручалася і з її сумки продавець дістала спортивні штани.Пенсіонерка швидко зникла на території ринку, а обурена продавець повернула штани в торговий зал. Поліцію викликати не стали.

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