У місті на Волині пенсіонерка хотіла вкрасти штани з ярмарку
Сьогодні, 16:59
У Володимирі-Волинському зловили пенсіонерку, яка вкрала штани на ярмарку-розпродажі.
Про це пише ВолиньUA.
Зазначимо, що він проходить у Володимир-Волинському районному будинку культури.
Працівниця ярмарку наздогнала на вулиці жінку пенсійного віку і з криками почала вимагати від неї повернути одяг. Жінка не надто пручалася і з її сумки продавець дістала спортивні штани.
Пенсіонерка швидко зникла на території ринку, а обурена продавець повернула штани в торговий зал. Поліцію викликати не стали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише ВолиньUA.
Зазначимо, що він проходить у Володимир-Волинському районному будинку культури.
Працівниця ярмарку наздогнала на вулиці жінку пенсійного віку і з криками почала вимагати від неї повернути одяг. Жінка не надто пручалася і з її сумки продавець дістала спортивні штани.
Пенсіонерка швидко зникла на території ринку, а обурена продавець повернула штани в торговий зал. Поліцію викликати не стали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Двоє пацієнтів з ножовими та шестеро з інфарктами: один день роботи волинських медиків
Сьогодні, 17:29
У місті на Волині пенсіонерка хотіла вкрасти штани з ярмарку
Сьогодні, 16:59
Луцькому храму подарували ікони з Афону. ФОТО
Сьогодні, 16:39
На Волині фермер незаконно зайняв землю, яку засіяв соняшником
Сьогодні, 16:35