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У місті на Волині пенсіонерка хотіла вкрасти штани з ярмарку

У місті на Волині пенсіонерка хотіла вкрасти штани з ярмарку
У Володимирі-Волинському зловили пенсіонерку, яка вкрала штани на ярмарку-розпродажі.

Про це пише ВолиньUA.

Зазначимо, що він проходить у Володимир-Волинському районному будинку культури.

Працівниця ярмарку наздогнала на вулиці жінку пенсійного віку і з криками почала вимагати від неї повернути одяг. Жінка не надто пручалася і з її сумки продавець дістала спортивні штани.

Пенсіонерка швидко зникла на території ринку, а обурена продавець повернула штани в торговий зал. Поліцію викликати не стали.

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Теги: Володимир-Волинський, Волинь, крадіжка
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