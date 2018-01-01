Волинян кличуть урочисто зустріти переможницю «Ігор Нескорених» Майю Москвич

У Луцьку відбудеться урочиста зустріч Майї Москвич, яка здобула два "золота" на «Іграх Нескорених-2018» у Сіднеї.Про це повідомляють на сайті Волинської ОДА.Відтак, 31 жовтня, на Волині урочисто привітають володарку двох золотих медалей. Зустріч запланована на 17.00 год. поблизу центрального входу до головної адмінбудівлі краю (Київський майдан, 9).Окрім того, о 17.15 год. в овальній залі Будинку обласної ради розпочнеться прес-конференція за результатами участі Майї Москвич в «Іграх Нескорених».Ігри Нескорених (Invictus Games) – міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі, які заснував у 2014 році британський принц Гаррі. Головна мета змагань – вшанування військових ветеранів, підтримка їх реабілітації та адаптаційна допомога людям, які були поранені та втратили здоров’я під час військової служби.Українська збірна вперше взяла участь у міжнародних змаганнях «Ігри нескорених» у 2017 році: тоді українці (їх було 15) здобули 14 медалей: вісім золотих, три срібні та три бронзові.Цьогоріч Україну на змаганнях представляли 14 чоловіків та одна жінка – волинянка Майя Москвич. Українці змагалися у 6 видах спорту: пауерліфтингу, веслуванні на тренажерах, легкій атлетиці, плаванні, стрільбі з лука та велоспорті на шосе. Наші співвітчизники вибороли 20 медалей: сім золотих, десять срібних, три бронзові.