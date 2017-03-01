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На місці майданчика-розвалюхи у Луцьку «виросло» нове дитяче містечко. ФОТО

На місці майданчика-розвалюхи у Луцьку «виросло» нове дитяче містечко. ФОТО
У Луцьку на проспекті Молоді обладнали нове дитяче містечко.

Про це у Facebook повідомив заступник луцького мера Григорій Недопад.

"Нове дитяче містечко почали встановлювати на місці нещодавно знесених аварійних конструкцій. Ігрове обладнання для безпечних дитячих розваг вже приваблює дітвору яскравим виглядом і новизною", - йдеться у дописі.

На місці майданчика-розвалюхи у Луцьку «виросло» нове дитяче містечко. ФОТО
На місці майданчика-розвалюхи у Луцьку «виросло» нове дитяче містечко. ФОТО
На місці майданчика-розвалюхи у Луцьку «виросло» нове дитяче містечко. ФОТО

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Теги: майданчик, діти
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Коментарі 1
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Хто у таку пору і перед зимою майданчики робить? Зовсім розуму немає! А на весні і до літа, там прогнивші і проржавівші споруди залишаться або прийдеться гроші списувати(відмивати) на ремонт і фарбування. Все через одне місце робиться!!!
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