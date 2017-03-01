На місці майданчика-розвалюхи у Луцьку «виросло» нове дитяче містечко. ФОТО





Про це у Facebook повідомив заступник луцького мера Григорій Недопад.



"Нове дитяче містечко почали встановлювати на місці





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Молоді обладнали нове дитяче містечко.Про це у Facebook повідомив заступник луцького мера"Нове дитяче містечко почали встановлювати на місці нещодавно знесених аварійних конструкцій . Ігрове обладнання для безпечних дитячих розваг вже приваблює дітвору яскравим виглядом і новизною", - йдеться у дописі.

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