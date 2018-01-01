У Луцьку покарали палія листя
Сьогодні, 17:39
У Луцьку на палія листя склали адмінпротокол.
Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів.
"На вулиці потепліло і лучани знову почали спалювати суху рослинність та гілля дерев. Черговий такий випадок зафіксували інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради сьогодні на вулиці Цукровій, 1", -йдеться у повідомленні.
Інспектор провів з порушником профілактичну бесіду про шкідливість та заборону спалювання опалого листя, бур’янів, гілля чи сухої трави, після чого склав адміністративний протокол за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів.
"На вулиці потепліло і лучани знову почали спалювати суху рослинність та гілля дерев. Черговий такий випадок зафіксували інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради сьогодні на вулиці Цукровій, 1", -йдеться у повідомленні.
Інспектор провів з порушником профілактичну бесіду про шкідливість та заборону спалювання опалого листя, бур’янів, гілля чи сухої трави, після чого склав адміністративний протокол за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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