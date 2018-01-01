вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку покарали палія листя

У Луцьку покарали палія листя
У Луцьку на палія листя склали адмінпротокол.

Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів.

"На вулиці потепліло і лучани знову почали спалювати суху рослинність та гілля дерев. Черговий такий випадок зафіксували інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради сьогодні на вулиці Цукровій, 1", -йдеться у повідомленні.

Інспектор провів з порушником профілактичну бесіду про шкідливість та заборону спалювання опалого листя, бур’янів, гілля чи сухої трави, після чого склав адміністративний протокол за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: муніципали, вогонь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Вибух у консульстві Польщі в Луцьку: судять підозрюваних
Адвокати зробили офіційну заяву щодо нападу на Сафулька
Пустовіт роздав щедрі премії своїм заступникам, радникам та посадовцям міськради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинян кличуть урочисто зустріти переможницю «Ігор Нескорених» Майю Москвич
Сьогодні, 17:55
Батько знайшов 14-річну доньку на балконі у зашморзі
Сьогодні, 17:40
У Луцьку покарали палія листя
Сьогодні, 17:39
На місці майданчика-розвалюхи у Луцьку «виросло» нове дитяче містечко. ФОТО
Сьогодні, 17:35
Двоє пацієнтів з ножовими та шестеро з інфарктами: один день роботи волинських медиків
Сьогодні, 17:29
Схожі новини
У Володимирі штрафуватимуть паліїв листя У Володимирі штрафуватимуть паліїв листя
19 жовтень, 19:02
У Луцьку покарали бабусю, яка розвела вогнище і задиміла квартал. ФОТО У Луцьку покарали бабусю, яка розвела вогнище і задиміла квартал. ФОТО
20 вересень, 11:34
У Луцьку чоловік розвів багаття посеред міста У Луцьку чоловік розвів багаття посеред міста
25 серпень, 13:01
Луцькі муніципали покарали паліїв сміття. ФОТО Луцькі муніципали покарали паліїв сміття. ФОТО
27 квітень, 09:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Після гучного скандалу з атовцями волинський посадовець звільняється
Сьогодні, 18:07
 0
Трансляція боксу в кінотеатрі Multiplex. Усик vs Белью*
Сьогодні, 18:04
 0
Волинян кличуть урочисто зустріти переможницю «Ігор Нескорених» Майю Москвич
Сьогодні, 17:55
 0
Батько знайшов 14-річну доньку на балконі у зашморзі
Сьогодні, 17:40
 0
У Луцьку покарали палія листя
Сьогодні, 17:39
 0
Медіа
відео
1/8