У Луцьку покарали палія листя

У Луцьку на палія листя склали адмінпротокол.Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів."На вулиці потепліло і лучани знову почали спалювати суху рослинність та гілля дерев. Черговий такий випадок зафіксували інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради сьогодні на вулиці Цукровій, 1", -йдеться у повідомленні.Інспектор провів з порушником профілактичну бесіду про шкідливість та заборону спалювання опалого листя, бур’янів, гілля чи сухої трави, після чого склав адміністративний протокол за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.