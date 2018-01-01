Трансляція боксу в кінотеатрі Multiplex. Усик vs Белью*
Сьогодні, 18:04
10 листопада у кінотеатрі Multiplex Промінь відбудеться трансляція бою українського абсолютного чемпіона Олександра Усика проти Тоні Белью.
"Лише в кінотеатрі ви зможете відчути повний ефект присутності на рингу. На кону усі мої пояси, це занадто багато, аби пропустити подію" – заявив Усик у себе в соціальних мережах.
Придбати квитки на подію можна за посиланням : http://bit.ly/2PF51g9
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"Лише в кінотеатрі ви зможете відчути повний ефект присутності на рингу. На кону усі мої пояси, це занадто багато, аби пропустити подію" – заявив Усик у себе в соціальних мережах.
Придбати квитки на подію можна за посиланням : http://bit.ly/2PF51g9
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