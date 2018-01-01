Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 31 жовтня





За даними Sinoptik.ua, у Луцьку, Володимирі-Волинському, Ковелі, Маневичах, Любешові висока ймовірність дощу.



У Світязі опадів не передбачається. Температура повітря вночі близько +8…+12 градусів, удень – до +17…+22. Вітер південний, південно-східний і східний, 1-4 м/с.



У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.За даними Sinoptik.ua, у Луцьку, Володимирі-Волинському, Ковелі, Маневичах, Любешові висока ймовірність дощу.У Світязі опадів не передбачається. Температура повітря вночі близько +8…+12 градусів, удень – до +17…+22. Вітер південний, південно-східний і східний, 1-4 м/с.У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

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