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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 31 жовтня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 31 жовтня
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.

За даними Sinoptik.ua, у Луцьку, Володимирі-Волинському, Ковелі, Маневичах, Любешові висока ймовірність дощу.

У Світязі опадів не передбачається. Температура повітря вночі близько +8…+12 градусів, удень – до +17…+22. Вітер південний, південно-східний і східний, 1-4 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

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Теги: погода, прогноз
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