Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 31 жовтня
Сьогодні, 20:00
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.
За даними Sinoptik.ua, у Луцьку, Володимирі-Волинському, Ковелі, Маневичах, Любешові висока ймовірність дощу.
У Світязі опадів не передбачається. Температура повітря вночі близько +8…+12 градусів, удень – до +17…+22. Вітер південний, південно-східний і східний, 1-4 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.
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За даними Sinoptik.ua, у Луцьку, Володимирі-Волинському, Ковелі, Маневичах, Любешові висока ймовірність дощу.
У Світязі опадів не передбачається. Температура повітря вночі близько +8…+12 градусів, удень – до +17…+22. Вітер південний, південно-східний і східний, 1-4 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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