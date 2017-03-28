Стихійне сміттєзвалище на Волині «облагородили» загорожею. ФОТО
Сьогодні, 21:29
Неподалік волинського райцентру Любомля загородили стихійне сміттєзвалище.
Про це повідомляє Перший.
«Роз’яснення для всіх не розуміючих – вивіз побутового сміття у не встановлене місце, а також забруднення навколишнього природного середовища заборонено», – стверджує Іван Антонюк.
Мешканців Любомльської та Вишнівської ОТГ просять звертатися за роз’ясненням щодо утилізації твердих побутових відходів до місцевої ради.
«Наразі ведеться приховане відео та фотоспостереження», – повідомляє чоловік.
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Про це повідомляє Перший.
«Роз’яснення для всіх не розуміючих – вивіз побутового сміття у не встановлене місце, а також забруднення навколишнього природного середовища заборонено», – стверджує Іван Антонюк.
Мешканців Любомльської та Вишнівської ОТГ просять звертатися за роз’ясненням щодо утилізації твердих побутових відходів до місцевої ради.
«Наразі ведеться приховане відео та фотоспостереження», – повідомляє чоловік.
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