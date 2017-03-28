Стихійне сміттєзвалище на Волині «облагородили» загорожею. ФОТО





Про це повідомляє



«Роз’яснення для всіх не розуміючих – вивіз побутового сміття у не встановлене місце, а також забруднення навколишнього природного середовища заборонено», – стверджує Іван Антонюк.



Мешканців Любомльської та Вишнівської ОТГ просять звертатися за роз’ясненням щодо утилізації твердих побутових відходів до місцевої ради.



«Наразі ведеться приховане відео та фотоспостереження», – повідомляє чоловік.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Неподалік волинського райцентру Любомля загородили стихійне сміттєзвалище.Про це повідомляє Перший «Роз’яснення для всіх не розуміючих – вивіз побутового сміття у не встановлене місце, а також забруднення навколишнього природного середовища заборонено», – стверджуєМешканців Любомльської та Вишнівської ОТГ просять звертатися за роз’ясненням щодо утилізації твердих побутових відходів до місцевої ради.«Наразі ведеться приховане відео та фотоспостереження», – повідомляє чоловік.

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