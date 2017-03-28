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Стихійне сміттєзвалище на Волині «облагородили» загорожею. ФОТО

Стихійне сміттєзвалище на Волині «облагородили» загорожею. ФОТО
Неподалік волинського райцентру Любомля загородили стихійне сміттєзвалище.

Про це повідомляє Перший.

«Роз’яснення для всіх не розуміючих – вивіз побутового сміття у не встановлене місце, а також забруднення навколишнього природного середовища заборонено», – стверджує Іван Антонюк.

Мешканців Любомльської та Вишнівської ОТГ просять звертатися за роз’ясненням щодо утилізації твердих побутових відходів до місцевої ради.

«Наразі ведеться приховане відео та фотоспостереження», – повідомляє чоловік.

Стихійне сміттєзвалище на Волині «облагородили» загорожею. ФОТО
Стихійне сміттєзвалище на Волині «облагородили» загорожею. ФОТО
Стихійне сміттєзвалище на Волині «облагородили» загорожею. ФОТО

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Теги: сміттєзвалище, Волинь
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