Волинська журналістка обурилася «резонансним» криміналом
Сьогодні, 22:22
За недостовірне декларування у Рожищенському районному суді на Волині розглядаються «резонансні» кримінальні справи.
Про це у соцмережі Facebook написала журналістка Оксана Петрук.
«Гидко. Зайшла на сайт Рожищенського районного суду і здивувалася! Цими днями розглядається низка кримінальних справ відкритих за недостовірне декларування. Спочатку подумала: вау!» - йдеться в дописі.
Журналістка зазначила, що зацікавилась особами «злочинців». Ними виявились сільські бібліотекарі, фельдшери і навіть маслороб.
«Чесно кажучи, я взагалі здивована, що вони повинні подавати декларації але то таке... Я з колегами-журналістами надсилали не одне звернення до НАЗК за фактами недостовірного декларування майна (митники, податківці, правоохоронці, чиновники) і отримували на це відповіді під копірку: у вашому зверненні недостатньо фактів, щоб ми могли включити посадовця такого то в графік перевірок», - додала Оксана Петрук.
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Про це у соцмережі Facebook написала журналістка Оксана Петрук.
«Гидко. Зайшла на сайт Рожищенського районного суду і здивувалася! Цими днями розглядається низка кримінальних справ відкритих за недостовірне декларування. Спочатку подумала: вау!» - йдеться в дописі.
Журналістка зазначила, що зацікавилась особами «злочинців». Ними виявились сільські бібліотекарі, фельдшери і навіть маслороб.
«Чесно кажучи, я взагалі здивована, що вони повинні подавати декларації але то таке... Я з колегами-журналістами надсилали не одне звернення до НАЗК за фактами недостовірного декларування майна (митники, податківці, правоохоронці, чиновники) і отримували на це відповіді під копірку: у вашому зверненні недостатньо фактів, щоб ми могли включити посадовця такого то в графік перевірок», - додала Оксана Петрук.
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