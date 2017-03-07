Волинська журналістка обурилася «резонансним» криміналом

За недостовірне декларування у Рожищенському районному суді на Волині розглядаються «резонансні» кримінальні справи.Про це у соцмережі Facebook написала журналістка«Гидко. Зайшла на сайт Рожищенського районного суду і здивувалася! Цими днями розглядається низка кримінальних справ відкритих за недостовірне декларування. Спочатку подумала: вау!» - йдеться в дописі.Журналістка зазначила, що зацікавилась особами «злочинців». Ними виявились сільські бібліотекарі, фельдшери і навіть маслороб.«Чесно кажучи, я взагалі здивована, що вони повинні подавати декларації але то таке... Я з колегами-журналістами надсилали не одне звернення до НАЗК за фактами недостовірного декларування майна (митники, податківці, правоохоронці, чиновники) і отримували на це відповіді під копірку: у вашому зверненні недостатньо фактів, щоб ми могли включити посадовця такого то в графік перевірок», - додала Оксана Петрук.