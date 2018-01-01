вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

31 жовтня на Волині: гортаючи календар

31 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначає керівник відділу продажів компанї «Інвестор» Вікторія Доманська (на фото).

Також день народження цього дня святкують волейболістка Анна Степанюк, спортивний директор «Торпедо-СНУ» Анатолій Войнаровський, журналісти Ольга Гембік та Назар Вальчук.

Крім того, особисте свято відзначає громадський діяч Петро Лавринюк.

31 жовтня іменини святкують Іосифи.

ВолиньPost вітає усіх ювілярів, а також іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.

У світі цього дня відзначають Міжнародний день економії. У 1989 році ця дата офіційно закріплена директивою ООН. Однак присвятити цей день, за задумом його творців, слід не тільки економії грошей, але й економії в широкому сенсі цього слова: економії часу, сил, дбайливого ставлення до речей.

Також сьогодні - Міжнародний день Чорного моря. Це свято відзначається в день, коли в 1996 році шість причорноморських країн - Болгарія, Румунія, Туреччина, Грузія, Росія і Україна - підписали Стратегічний план дій з реабілітації і захисту Чорного моря.

У Луцьку цього дня у 1924 році створили фізкультурно-спортивне товариство «Динамо».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: календар ВолиньPost, історія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Вибух у консульстві Польщі в Луцьку: судять підозрюваних
Адвокати зробили офіційну заяву щодо нападу на Сафулька
Пустовіт роздав щедрі премії своїм заступникам, радникам та посадовцям міськради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
31 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Лучан просять допомогти розшукати чоловіка. ФОТО
30 жовтень, 23:31
На дитмайданчику в Луцьку у жінки поцупили рюкзак
30 жовтень, 23:00
Волинська журналістка обурилася «резонансним» криміналом
30 жовтень, 22:22
Приходжу до побратимів, - Лапін про вшанування полеглих бійців
30 жовтень, 22:05
Схожі новини
30 жовтня на Волині: гортаючи календар 30 жовтня на Волині: гортаючи календар
30 жовтень, 00:00
29 жовтня на Волині: гортаючи календар 29 жовтня на Волині: гортаючи календар
29 жовтень, 00:00
28 жовтня на Волині: гортаючи календар 28 жовтня на Волині: гортаючи календар
28 жовтень, 00:00
27 жовтня на Волині: гортаючи календар 27 жовтня на Волині: гортаючи календар
27 жовтень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
31 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Лучан просять допомогти розшукати чоловіка. ФОТО
30 жовтень, 23:31
 0
На дитмайданчику в Луцьку у жінки поцупили рюкзак
30 жовтень, 23:00
 0
Волинська журналістка обурилася «резонансним» криміналом
30 жовтень, 22:22
 0
Приходжу до побратимів, - Лапін про вшанування полеглих бійців
30 жовтень, 22:05
 0
Медіа
відео
1/8