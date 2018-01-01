Через сумнівний ремонт дороги на Волині поліція може завести кримінал

скандального ремонту дороги у селі Поромів на Волині поліція може розпочати кримінальне провадження.



Про це йдеться в



Керівник Іваничівського відділення поліції Андрій Лягу розповів, що мала бути створена спеціальна комісія.



«І вже коли після завершення даної процедури комісія вирішить, що були якісь порушення, тоді будуть підстави для порушення якогось кримінального провадження. Матеріали ми скеруємо, якщо є необхідність, в управління захисту економіки, і далі будемо приймати рішення», - заявив Лягу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Після висновків спеціально створеної комісії за фактому селі Поромів на Волині поліція може розпочати кримінальне провадження.Про це йдеться в сюжеті телеканалу UA: Волинь.Керівник Іваничівського відділення поліціїрозповів, що мала бути створена спеціальна комісія.«І вже коли після завершення даної процедури комісія вирішить, що були якісь порушення, тоді будуть підстави для порушення якогось кримінального провадження. Матеріали ми скеруємо, якщо є необхідність, в управління захисту економіки, і далі будемо приймати рішення», - заявив Лягу.

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