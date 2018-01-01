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Через сумнівний ремонт дороги на Волині поліція може завести кримінал

Через сумнівний ремонт дороги на Волині поліція може завести кримінал
Після висновків спеціально створеної комісії за фактом скандального ремонту дороги у селі Поромів на Волині поліція може розпочати кримінальне провадження.

Про це йдеться в сюжеті телеканалу UA: Волинь.

Керівник Іваничівського відділення поліції Андрій Лягу розповів, що мала бути створена спеціальна комісія.

«І вже коли після завершення даної процедури комісія вирішить, що були якісь порушення, тоді будуть підстави для порушення якогось кримінального провадження. Матеріали ми скеруємо, якщо є необхідність, в управління захисту економіки, і далі будемо приймати рішення», - заявив Лягу.


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Теги: ремонт, дорога
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