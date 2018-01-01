вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Вирубкою дерев неподалік Луцька зацікавилася поліція. ВІДЕО

Вирубкою дерев неподалік Луцька зацікавилася поліція. ВІДЕО
Ситуацію із вирубкою дерев довкола сіл Заборольської ОТГ вивчатиме поліція.

Про це повідомляє Район. Луцьк із посиланням на сюжет Сфера ТВ.

За інформацією видання, санітарна чистка, яку в населених пунктах Антонівка, Олександрівка та Всеволодівка влаштувала сільська влада, може бути незаконною. Принаймні, про це стверджують у райдержадміністрації.

Вздовж доріг сіл Антонівка, Олександрівка та Всеволодівка про нещодавну масову вирубку дерев сьогодні нагадують пеньки та величезні купи гілля. Натомість, стовбури прибрали.

Подробиці ситуації – у відео.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вирубка дерев, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Вибух у консульстві Польщі в Луцьку: судять підозрюваних
Адвокати зробили офіційну заяву щодо нападу на Сафулька
Пустовіт роздав щедрі премії своїм заступникам, радникам та посадовцям міськради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Помер відомий український режисер
Сьогодні, 01:39
Вирубкою дерев неподалік Луцька зацікавилася поліція. ВІДЕО
Сьогодні, 00:43
31 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Лучан просять допомогти розшукати чоловіка. ФОТО
30 жовтень, 23:31
На дитмайданчику в Луцьку у жінки поцупили рюкзак
30 жовтень, 23:00
Схожі новини
В ОТГ на Волині влаштували масову вирубку дерев. ВІДЕО В ОТГ на Волині влаштували масову вирубку дерев. ВІДЕО
04 вересень, 21:14
Волинська журналістка обурилася «резонансним» криміналом Волинська журналістка обурилася «резонансним» криміналом
30 жовтень, 22:22
Кіберполіція з Волині проводить обшуки у Рівному. ФОТО Кіберполіція з Волині проводить обшуки у Рівному. ФОТО
30 жовтень, 21:54
Стихійне сміттєзвалище на Волині «облагородили» загорожею. ФОТО Стихійне сміттєзвалище на Волині «облагородили» загорожею. ФОТО
30 жовтень, 21:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Помер відомий український режисер
Сьогодні, 01:39
 0
Вирубкою дерев неподалік Луцька зацікавилася поліція. ВІДЕО
Сьогодні, 00:43
 0
31 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Лучан просять допомогти розшукати чоловіка. ФОТО
30 жовтень, 23:31
 0
На дитмайданчику в Луцьку у жінки поцупили рюкзак
30 жовтень, 23:00
 0
Медіа
відео
1/8