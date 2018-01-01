Вирубкою дерев неподалік Луцька зацікавилася поліція. ВІДЕО





Про це повідомляє



За інформацією видання, санітарна чистка, яку в населених пунктах Антонівка, Олександрівка та Всеволодівка влаштувала сільська влада, може бути незаконною. Принаймні, про це стверджують у райдержадміністрації.



Вздовж доріг сіл Антонівка, Олександрівка та Всеволодівка про нещодавну масову вирубку дерев сьогодні нагадують пеньки та величезні купи гілля. Натомість, стовбури прибрали.



Подробиці ситуації – у відео.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ситуацію із вирубкою дерев довкола сіл Заборольської ОТГ вивчатиме поліція.Про це повідомляє Район. Луцьк із посиланням на сюжет Сфера ТВ.За інформацією видання, санітарна чистка, яку в населених пунктах Антонівка, Олександрівка та Всеволодівка влаштувала сільська влада, може бути незаконною. Принаймні, про це стверджують у райдержадміністрації.Вздовж доріг сіл Антонівка, Олександрівка та Всеволодівка про нещодавну масову вирубку дерев сьогодні нагадують пеньки та величезні купи гілля. Натомість, стовбури прибрали.Подробиці ситуації – у відео.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію