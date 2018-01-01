Вирубкою дерев неподалік Луцька зацікавилася поліція. ВІДЕО
Сьогодні, 00:43
Ситуацію із вирубкою дерев довкола сіл Заборольської ОТГ вивчатиме поліція.
Про це повідомляє Район. Луцьк із посиланням на сюжет Сфера ТВ.
За інформацією видання, санітарна чистка, яку в населених пунктах Антонівка, Олександрівка та Всеволодівка влаштувала сільська влада, може бути незаконною. Принаймні, про це стверджують у райдержадміністрації.
Вздовж доріг сіл Антонівка, Олександрівка та Всеволодівка про нещодавну масову вирубку дерев сьогодні нагадують пеньки та величезні купи гілля. Натомість, стовбури прибрали.
Подробиці ситуації – у відео.
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Про це повідомляє Район. Луцьк із посиланням на сюжет Сфера ТВ.
За інформацією видання, санітарна чистка, яку в населених пунктах Антонівка, Олександрівка та Всеволодівка влаштувала сільська влада, може бути незаконною. Принаймні, про це стверджують у райдержадміністрації.
Вздовж доріг сіл Антонівка, Олександрівка та Всеволодівка про нещодавну масову вирубку дерев сьогодні нагадують пеньки та величезні купи гілля. Натомість, стовбури прибрали.
Подробиці ситуації – у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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