Лучан просять допомогти розшукати чоловіка. ФОТО

Небайдужих мешканців Луцька закликають допомогти розшукати чоловіка, в якого є проблеми з пам’яттю.Про це у спільноті «Теревені про Луцьк» у соціальній мережі Facebook написалаВона закликала лучан допомогти знайти людину.«Сьогодні близько 20:00 в районі міської лікарні №2 чоловік старшого віку повинен був сісти в маршрутку і приїхати додому -в район ЛПЗ. Досі немає. Оскільки має проблеми з пам'яттю міг невірно зорієнтуватися і заблудити. Хто бачив його сьогодні ввечері? В якому напрямку він прямував? Пишіть.. чекаємо на будь-яку інформацію», - йдеться в повідомленні.«Для відома: поліцію поінформували.Можливо зараз десь зустрінете -його звати», - додала Юзвюк.