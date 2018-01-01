Лучан просять допомогти розшукати чоловіка. ФОТО
30 жовтень, 23:31
Небайдужих мешканців Луцька закликають допомогти розшукати чоловіка, в якого є проблеми з пам’яттю.
Про це у спільноті «Теревені про Луцьк» у соціальній мережі Facebook написала Галина Юзвюк.
Вона закликала лучан допомогти знайти людину.
«Сьогодні близько 20:00 в районі міської лікарні №2 чоловік старшого віку повинен був сісти в маршрутку і приїхати додому -в район ЛПЗ. Досі немає. Оскільки має проблеми з пам'яттю міг невірно зорієнтуватися і заблудити. Хто бачив його сьогодні ввечері? В якому напрямку він прямував? Пишіть.. чекаємо на будь-яку інформацію», - йдеться в повідомленні.
«Для відома: поліцію поінформували.Можливо зараз десь зустрінете -його звати Василь Миколайович», - додала Юзвюк.
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Про це у спільноті «Теревені про Луцьк» у соціальній мережі Facebook написала Галина Юзвюк.
Вона закликала лучан допомогти знайти людину.
«Сьогодні близько 20:00 в районі міської лікарні №2 чоловік старшого віку повинен був сісти в маршрутку і приїхати додому -в район ЛПЗ. Досі немає. Оскільки має проблеми з пам'яттю міг невірно зорієнтуватися і заблудити. Хто бачив його сьогодні ввечері? В якому напрямку він прямував? Пишіть.. чекаємо на будь-яку інформацію», - йдеться в повідомленні.
«Для відома: поліцію поінформували.Можливо зараз десь зустрінете -його звати Василь Миколайович», - додала Юзвюк.
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