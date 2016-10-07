Саганюк наказав вимкнути опалення у Володимирі





Про це йдеться у розпорядженні міського голови Петра Саганюка, - повідомили у прес-службі міськради.



Відповідно до розпорядження міського голови Петра Саганюка, із 30 жовтня у Володимирі-Волинському призупинено опалювальний сезон.



Також призупинено подачу гарячої води для всіх категорій споживачів ( в т. ч для дошкільних та навчальних закладів) до прийняття окремого розпорядження.



Продовжуватиметься теплопостачання для лікувальних закладів.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському у зв’язку із потеплінням призупинили опалювальний сезон.Про це йдеться у розпорядженні міського голови, - повідомили у прес-службі міськради.Відповідно до розпорядження міського голови Петра Саганюка, із 30 жовтня у Володимирі-ВолинськомуТакож призупинено подачу гарячої води для всіх категорій споживачів ( в т. ч для дошкільних та навчальних закладів) до прийняття окремого розпорядження.Продовжуватиметься теплопостачання для лікувальних закладів.

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