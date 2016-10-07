Саганюк наказав вимкнути опалення у Володимирі
Сьогодні, 06:50
У Володимирі-Волинському у зв’язку із потеплінням призупинили опалювальний сезон.
Про це йдеться у розпорядженні міського голови Петра Саганюка, - повідомили у прес-службі міськради.
Відповідно до розпорядження міського голови Петра Саганюка, із 30 жовтня у Володимирі-Волинському призупинено опалювальний сезон.
Також призупинено подачу гарячої води для всіх категорій споживачів ( в т. ч для дошкільних та навчальних закладів) до прийняття окремого розпорядження.
Продовжуватиметься теплопостачання для лікувальних закладів.
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Про це йдеться у розпорядженні міського голови Петра Саганюка, - повідомили у прес-службі міськради.
Відповідно до розпорядження міського голови Петра Саганюка, із 30 жовтня у Володимирі-Волинському призупинено опалювальний сезон.
Також призупинено подачу гарячої води для всіх категорій споживачів ( в т. ч для дошкільних та навчальних закладів) до прийняття окремого розпорядження.
Продовжуватиметься теплопостачання для лікувальних закладів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Правильно, нахолеру як 20 тепла,шкодуе мешканців.
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