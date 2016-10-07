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Саганюк наказав вимкнути опалення у Володимирі

Саганюк наказав вимкнути опалення у Володимирі
У Володимирі-Волинському у зв’язку із потеплінням призупинили опалювальний сезон.

Про це йдеться у розпорядженні міського голови Петра Саганюка, - повідомили у прес-службі міськради.

Відповідно до розпорядження міського голови Петра Саганюка, із 30 жовтня у Володимирі-Волинському призупинено опалювальний сезон.

Також призупинено подачу гарячої води для всіх категорій споживачів ( в т. ч для дошкільних та навчальних закладів) до прийняття окремого розпорядження.

Продовжуватиметься теплопостачання для лікувальних закладів.



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Теги: опалювальний сезон, Волинь
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Коментарі 1
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Правильно, нахолеру як 20 тепла,шкодуе мешканців.
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