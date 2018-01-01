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Теплі ковдри та одяг: як утеплюються лучани. ВІДЕО

Теплі ковдри та одяг: як утеплюються лучани. ВІДЕО
Обсяг комунальних платежів так швидко зростають, що після сплати рахунків у більшості українців коштів залишається тільки на найнеобхідніше.

Як готуються лучани до зими, чи можуть собі дозволити оновлення одягу і взуття, – пише Перший із посиланням на сюжет Сфера-ТВ.Луцьк.

Зимові морози вже не за горами, а це означає, що варто переглянути свій гардероб та як слід підготуватися до зимових холодів. Пріоритети у кожного різні, бо ж ціни нині «кусаються».

Лучани пріоритети розставляють відповідно до власних можливостей. До прикладу, пані Людмила вважає, що найголовніше запастися теплими речами для всієї сім’ї.

Продавчиня місцевого магазину розповідає, що, окрім теплих речей, нині часто купують ковдри, бо ж прохолода часом чатує на людей не лише на вулиці, але й у домівках.

Студентка Юлія розповідає, що найголовніше, звісно ж, верхній одяг, шалик та шапка. Проте, як для студента, то проблемою є й часті зміни помешкань: не знаєш, до яких умов втрапиш та чи житимеш в теплі з гарячою водою, тому найперше у валізу дівчина пакує теплу ковдру.


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Теги: одяг, Луцьк, тепло
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