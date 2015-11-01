Що можна і не можна на Хеловін: головні забобони





Головні забобони Хеловіна, - у матеріалі



За легендами, в ніч проти 31 жовтня друїди збиралися навколо багаття і приносили жертви злим духам, щоб задобрити їх. А кельти вірили, що в цю ніч духи померлих приходять із потойбічного світу. Аби не стати їх жертвою, ввечері люди виносили за поріг дому їжу.



Зараз Хеловін асоціюється із переодяганням і веселощами, однак багато хто вірить у містичні прикмети.



Одяг



Аби збивати з пантелику нечисту силу, яка приходить у живий світ полювати на душі, вигадали ритуал перевдягання у костюми. До того ж, чим страшніший костюм, тим краще.



За старих часів вважалося, що якщо на Хеловін вивернути одяг навиворіт і прогулятися задом наперед, то можна зустріти справжню відьму або чорта.



Освітлення



Головний атрибут свята – світильник Джека, тобто гарбуз із вирізаним обличчям і свічкою. Такі світильники на вікнах будинку допомагають відлякувати злих духів. Вважається, що нечисть боїться гарбузового запаху та вогню.



Однак мало поставити на вікно гарбуз, потрібно звертати увагу на вогонь всередині. Якщо свічка погасла – нечиста сила перебуває десь поруч, а якщо свічка впаде – злі духи хочуть загасити вдома вогонь.



Кажуть, якщо тричі обійти навколо будинку з палаючим факелом або Джеком у руках – це захистить житло на цілий рік.



Тварини



За прикметами, на Хеловін залишати вдома чорного кота не можна – він принесе нещастя всій родині.



Крім того, страшна доля на Хеловін підстерігає кажанів. У деяких країнах їх виганяють із горищ або винищують, вважаючи слугами диявола.



Якщо на Хеловін на даху будинку сидить сова, її потрібно прогнати – птах може напророкувати небіжчика.



Варто бути обачним із павуками. Якщо вночі на Хеловін у будинку з’явився павук, вбивати його не можна. У такий спосіб померлий родич намагається попередити про неприємність.



Сни на Хеловін



Вважається, що на Хеловін люди бачать віщі сни. Вода, скло чи каміння уві сні принесуть удачу, тоді як дощ, ураган і квіти – неприємності.



Ворожіння на Хеловін



На Хеловін духи стають дуже активними, тому саме в цю ніч дівчата прагнуть дізнатися своє майбутнє.



Наприклад, для ворожіння на судженого можна взяти червоне яблуко, запалену свічку у свічнику та дзеркало. Вимкніть світло у приміщенні та поставте свічку біля дзеркала. Дивіться у дзеркало та паралельно їжте яблуко або розчісуйте волосся. Суджений з’явиться у відображенні, ніби стоятиме за спиною ворожбитів.



Якщо під час ворожіння свічник раптом впав, це свідчить про присутність злих духів. Ворожіння потрібно припинити.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У багатьох країнах світу сьогодні, 31 жовтня, святкують Хеловін або День всіх святих. Вважають, що саме цього дня зникають межі між світами живих і мертвих.Головні забобони Хеловіна, - у матеріалі Фактів ICTV За легендами, в ніч проти 31 жовтня друїди збиралися навколо багаття і приносили жертви злим духам, щоб задобрити їх. А кельти вірили, що в цю ніч духи померлих приходять із потойбічного світу. Аби не стати їх жертвою, ввечері люди виносили за поріг дому їжу.Зараз Хеловін асоціюється із переодяганням і веселощами, однак багато хто вірить у містичні прикмети.Аби збивати з пантелику нечисту силу, яка приходить у живий світ полювати на душі, вигадали ритуал перевдягання у костюми. До того ж, чим страшніший костюм, тим краще.За старих часів вважалося, що якщо на Хеловін вивернути одяг навиворіт і прогулятися задом наперед, то можна зустріти справжню відьму або чорта.Головний атрибут свята – світильник Джека, тобто гарбуз із вирізаним обличчям і свічкою. Такі світильники на вікнах будинку допомагають відлякувати злих духів. Вважається, що нечисть боїться гарбузового запаху та вогню.Однак мало поставити на вікно гарбуз, потрібно звертати увагу на вогонь всередині. Якщо свічка погасла – нечиста сила перебуває десь поруч, а якщо свічка впаде – злі духи хочуть загасити вдома вогонь.Кажуть, якщо тричі обійти навколо будинку з палаючим факелом або Джеком у руках – це захистить житло на цілий рік.За прикметами, на Хеловін залишати вдома чорного кота не можна – він принесе нещастя всій родині.Крім того, страшна доля на Хеловін підстерігає кажанів. У деяких країнах їх виганяють із горищ або винищують, вважаючи слугами диявола.Якщо на Хеловін на даху будинку сидить сова, її потрібно прогнати – птах може напророкувати небіжчика.Варто бути обачним із павуками. Якщо вночі на Хеловін у будинку з’явився павук, вбивати його не можна. У такий спосіб померлий родич намагається попередити про неприємність.Вважається, що на Хеловін люди бачать віщі сни. Вода, скло чи каміння уві сні принесуть удачу, тоді як дощ, ураган і квіти – неприємності.На Хеловін духи стають дуже активними, тому саме в цю ніч дівчата прагнуть дізнатися своє майбутнє.Наприклад, для ворожіння на судженого можна взяти червоне яблуко, запалену свічку у свічнику та дзеркало. Вимкніть світло у приміщенні та поставте свічку біля дзеркала. Дивіться у дзеркало та паралельно їжте яблуко або розчісуйте волосся. Суджений з’явиться у відображенні, ніби стоятиме за спиною ворожбитів.Якщо під час ворожіння свічник раптом впав, це свідчить про присутність злих духів. Ворожіння потрібно припинити.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію