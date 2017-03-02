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У Києві – найтепліша ніч за останні 137 років

У Києві – найтепліша ніч за останні 137 років
У Києві 30 жовтня зафіксовано рекордну нічну температуру +12,2 °С, така тепла ніч трапилася вдруге за останні 137 років.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на дані Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

«За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського температура ночі 30 жовтня у Києві, вдруге за 137 років, не опустила стовпчик нижче +12,2 °С, тобто повторила минуле рекордне значення для цієї доби 2013 року», - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в геофізичній обсерваторії, зважаючи на високий температурний фон, цьогорічний жовтень виявився одним з найтепліших за 137 років.

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Теги: погода, рекорд, Київ
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