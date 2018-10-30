вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Помер відомий український режисер

Помер відомий український режисер
Пішов з життя видатний український мультиплікатор, режисер і сценарист, автор «Пригод капітана Врунгеля» Давид Черкаський.

Про це повідомив його товариш, композитор і шоумен Володимир Бистряков, - передає Українська правда.

«Та що ж за рік такий клятий?! Годину тому пішов Давид Черкаський... світла пам'ять!» - зазначив він.

Черкаському було 86 років. Українцям і вихідцям із колишнього СРСР він найбільше запам'ятався своєю роботою над мультфільмами «Пригоди капітана Врунгеля», «Острів скарбів», «Лікар Айболить».

Про смерть режисера повідомив в соцмережі ще один друг Черкаського Олександр Меламуд.

«Два місяці після інсульту він пролежав в реанімації. Два місяці лікарі боролися за його життя», - написав він.

«Пішла легенда. Помер друг, чудова людина, великий майстер. До останнього дня перед хворобою він постійно повторював, що життя прекрасне», - додав Меламуд.

На початку вересня повідомлялося, що Черкаський переніс інсульт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Вибух у консульстві Польщі в Луцьку: судять підозрюваних
Адвокати зробили офіційну заяву щодо нападу на Сафулька
Пустовіт роздав щедрі премії своїм заступникам, радникам та посадовцям міськради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Помер відомий український режисер
Сьогодні, 01:39
Вирубкою дерев неподалік Луцька зацікавилася поліція. ВІДЕО
Сьогодні, 00:43
31 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Лучан просять допомогти розшукати чоловіка. ФОТО
30 жовтень, 23:31
На дитмайданчику в Луцьку у жінки поцупили рюкзак
30 жовтень, 23:00
Схожі новини
Батько знайшов 14-річну доньку на балконі у зашморзі Батько знайшов 14-річну доньку на балконі у зашморзі
30 жовтень, 17:40
Підлітки до смерті побили безхатька Підлітки до смерті побили безхатька
30 жовтень, 15:47
Матір схопила за голови і тримала під водою: подробиці страшного вбивства дітей у Києві. ФОТО 18+ Матір схопила за голови і тримала під водою: подробиці страшного вбивства дітей у Києві. ФОТО 18+
30 жовтень, 13:52
Загадкові смерті на Чернігівщині: в будинку знайшли повішену жінку біля мертвих дітей Загадкові смерті на Чернігівщині: в будинку знайшли повішену жінку біля мертвих дітей
30 жовтень, 12:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Помер відомий український режисер
Сьогодні, 01:39
 0
Вирубкою дерев неподалік Луцька зацікавилася поліція. ВІДЕО
Сьогодні, 00:43
 0
31 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Лучан просять допомогти розшукати чоловіка. ФОТО
30 жовтень, 23:31
 0
На дитмайданчику в Луцьку у жінки поцупили рюкзак
30 жовтень, 23:00
 0
Медіа
відео
1/8