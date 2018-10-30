Помер відомий український режисер

Давид Черкаський.



Про це повідомив його товариш, композитор і шоумен Володимир Бистряков, - передає



«Та що ж за рік такий клятий?! Годину тому пішов Давид Черкаський... світла пам'ять!» - зазначив він.



Черкаському було 86 років. Українцям і вихідцям із колишнього СРСР він найбільше запам'ятався своєю роботою над мультфільмами «Пригоди капітана Врунгеля», «Острів скарбів», «Лікар Айболить».



Про смерть режисера повідомив в соцмережі ще один друг Черкаського Олександр Меламуд.



«Два місяці після інсульту він пролежав в реанімації. Два місяці лікарі боролися за його життя», - написав він.



«Пішла легенда. Помер друг, чудова людина, великий майстер. До останнього дня перед хворобою він постійно повторював, що життя прекрасне», - додав Меламуд.



На початку вересня повідомлялося, що Черкаський переніс інсульт.



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