Помер відомий український режисер
Сьогодні, 01:39
Пішов з життя видатний український мультиплікатор, режисер і сценарист, автор «Пригод капітана Врунгеля» Давид Черкаський.
Про це повідомив його товариш, композитор і шоумен Володимир Бистряков, - передає Українська правда.
«Та що ж за рік такий клятий?! Годину тому пішов Давид Черкаський... світла пам'ять!» - зазначив він.
Черкаському було 86 років. Українцям і вихідцям із колишнього СРСР він найбільше запам'ятався своєю роботою над мультфільмами «Пригоди капітана Врунгеля», «Острів скарбів», «Лікар Айболить».
Про смерть режисера повідомив в соцмережі ще один друг Черкаського Олександр Меламуд.
«Два місяці після інсульту він пролежав в реанімації. Два місяці лікарі боролися за його життя», - написав він.
«Пішла легенда. Помер друг, чудова людина, великий майстер. До останнього дня перед хворобою він постійно повторював, що життя прекрасне», - додав Меламуд.
На початку вересня повідомлялося, що Черкаський переніс інсульт.
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Про це повідомив його товариш, композитор і шоумен Володимир Бистряков, - передає Українська правда.
«Та що ж за рік такий клятий?! Годину тому пішов Давид Черкаський... світла пам'ять!» - зазначив він.
Черкаському було 86 років. Українцям і вихідцям із колишнього СРСР він найбільше запам'ятався своєю роботою над мультфільмами «Пригоди капітана Врунгеля», «Острів скарбів», «Лікар Айболить».
Про смерть режисера повідомив в соцмережі ще один друг Черкаського Олександр Меламуд.
«Два місяці після інсульту він пролежав в реанімації. Два місяці лікарі боролися за його життя», - написав він.
«Пішла легенда. Помер друг, чудова людина, великий майстер. До останнього дня перед хворобою він постійно повторював, що життя прекрасне», - додав Меламуд.
На початку вересня повідомлялося, що Черкаський переніс інсульт.
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