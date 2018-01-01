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У Києві протестувальники заблокували шосе: виникли величезні затори

У Києві протестувальники заблокували шосе: виникли величезні затори
У Києві на Лівому березі – масштабні затори. Мешканці багатоповерхівок перекрили Харківське шосе, яким на роботу їдуть тисячі киян.

Про це йдеться в сюжеті Антона Страшка в програмі ТСН.Ранок.

Блокада триває другу добу. На дорозі протестувальники поклали шини. Люди там стояли усю ніч. Транспорт не пускають через шляхопровід над залізничними коліями. Поліцейські організували об'їзди.

Протестують мешканці двох багатоповерхівок, що розташовані поруч. Учора вранці там відключили електроенергію за борги. Відповідно перестали працювати й насоси, що подають до осель воду. Тож люди вирішили перекрити дорогу, щоб хоч якось повпливати на цю ситуацію.

З цими будинками ще кілька років тому вже виникав не один скандал. Були проблеми із постачанням комунальних послуг. Також були проблеми із документацією і цих будинків, і сусідніх - там не було юридичної адреси, власники квартир не могли там прописатися.

Під час протесту на дорозі вже стався не один конфлікт. Водіїв спрямовують в об'їзд, але дехто цього робити не хоче. Один водій, якого просили зупинитися, поїхав прямо й потягнув за собою поліцейського. Протягнув метрів 20. Водія силою випхали з автомобіля й посадили в патрульне авто. Нині триває з'ясування, чому він так вчинив.

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Теги: шосе, Київ
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