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У пожежі на Волині згорів житловий будинок: сім'я просить допомоги

У пожежі на Волині згорів житловий будинок: сім'я просить допомоги
У селі Пілгани Горохівського району згорів житловий будинок.

Пожежа трапилась приблизно о 1-ій години ночі, - пише газета Волинь-нова.

Очевидці кажуть, що вогонь миттю розповзся по дерев’яному помешканні і залишив від нього попелище з однією стіною. Так, за лічені хвилини втратило оселю подружжя, яке виховує двоє малолітніх дітей.

Вони наразі поселилася у хаті батька господині. Односельчани несуть погорільцям все, чим можуть допомогти.

Сім’я має намір купити собі помешкання в Увині сусідньої Львівщини. Тож допомогти придбати його та необхідні речі домашнього вжитку, всі бажаючі можуть, перерахувавши гроші на картку Приватбанку 4149439105104453 (Коляда Любов Олегівна).

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Теги: пожежа, Волинь
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