У пожежі на Волині згорів житловий будинок: сім'я просить допомоги





Пожежа трапилась приблизно о 1-ій години ночі, - пише газета



Очевидці кажуть, що вогонь миттю розповзся по дерев’яному помешканні і залишив від нього попелище з однією стіною. Так, за лічені хвилини втратило оселю подружжя, яке виховує двоє малолітніх дітей.



Вони наразі поселилася у хаті батька господині. Односельчани несуть погорільцям все, чим можуть допомогти.



Сім’я має намір купити собі помешкання в Увині сусідньої Львівщини. Тож допомогти придбати його та необхідні речі домашнього вжитку, всі бажаючі можуть, перерахувавши гроші на картку Приватбанку 4149439105104453 (Коляда Любов Олегівна).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Пілгани Горохівського району згорів житловий будинок.Пожежа трапилась приблизно о 1-ій години ночі, - пише газета Волинь-нова Очевидці кажуть, що вогонь миттю розповзся по дерев’яному помешканні і залишив від нього попелище з однією стіною. Так, за лічені хвилини втратило оселю подружжя, яке виховує двоє малолітніх дітей.Вони наразі поселилася у хаті батька господині. Односельчани несуть погорільцям все, чим можуть допомогти.Сім’я має намір купити собі помешкання в Увині сусідньої Львівщини. Тож допомогти придбати його та необхідні речі домашнього вжитку, всі бажаючі можуть, перерахувавши гроші на картку Приватбанку 4149439105104453 (Коляда Любов Олегівна).

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