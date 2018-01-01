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У селі під Луцьком «Інвестор» зводить комплекс приватних будинків*

У селі під Луцьком «Інвестор» зводить комплекс приватних будинків*
У селі Боратин під Луцьком Будівельна компанія «Інвестор» зводить комплекс з трьох приватних двоповерхових будинків: кожен з них можна купити вже, не чекаючи, доки будівництво завершать і ціна виросте.

Будинки зводять у новому і облаштованому районі Боратина, неподалік від амбулаторії і школи, у зручному тихому районі з хорошим доїздом, – пише Перший.

ЕКОНОМИТЬ ТЕПЛО І ГРОШІ

Стіни – з червоної керамічної цегли, утеплення – з товстих 12-сантиметрових пінополістирольних плит і 12-сантиметрового шару мінвати.

У будинку – сучасний котел Bosh, радіатори опалення, усі комунікації.

Будинки обладнані автономною системою водопостачання та каналізації. Тому з комунальних платежів господарі платитимуть лише за газ та електроенергію.

ГОТОВИЙ БЛАГОУСТРІЙ

У ціну будинку уже входить споруджений паркан і встелене бруківкою подвір'я. Ділянка – 8 соток.

Окремий «шик» будинку – простора крита тераса, на якій буде зручно облаштувати літню зону відпочинку з обіднім столом чи м'якими кріслами.

ПРОДУМАНЕ ПЛАНУВАННЯ

Будинок – двоповерховий. На першому поверсі – кухня, санвузол і простора вітальня. А також – внутрішній перехід у гараж.

На другому – просторий хол з вікном і чудовим краєвидом, санвузол і чотири кімнати, в яких можна облаштувати і спальню, і дитячку, і робочий кабінет.

Загальна площа помешкання з гаражем – 175,94 кв. м.

ВИГІДНА ЦІНА

$67 000 (ціна без котла та радіаторів, внутрішніх робіт, розведення каналізації та електрики по будинку), або $380 за один квадратний метр.

$79 000 (з уже встановленим двоконтурним газовим котлом, радіаторами опалення, розведеними каналізаційними мережами та електрикою, чистовою стяжкою та штукатуркою), або $450 за один квадратний метр.

Можливе відтермінування до 12 місяців з першим внеском від 40%.

Здача першого будинку – уже в кінці 2018 року!

Телефонуйте: (066) 988 75 71, (096) 030 20 10.

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Теги: Інвестор
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